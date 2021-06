تسبب انتشار وباء كوفيد-19 العام الماضي في تأجيل الكثير من الأحداث الرياضية، من بينها بطولة أمم أوروبا 2020، التي ستنطلق مبارياتها يوم الجمعة القادم، وتستعد 11 دولة لاستضافة أحد أبرز المسابقات الرياضية العالمية.

في هذا التقرير، تستعرض صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية أهم المواعيد المنتظرة في النسخة الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية، من ضربة البداية يوم 11 من الشهر القادم وصولا إلى المباراة النهائية.

ويدافع المنتخب البرتغالي عن اللقب، الذي أحرزه في النسخة الماضية على ملعب سان دوني في العاصمة الفرنسية (باريس)، ولا تبدو مهمته سهلة؛ خاصة أنه يلعب في الدور الأول ضمن "مجموعة الموت"، التي تضم بطلي النسختين الماضيتين من كأس العالم، ألمانيا وفرنسا، إلى جانب منتخب المجر.

🇵🇹 Describe Cristiano Ronaldo in 3 words! 🔝 @Cristiano holds many EURO records but he could add more at #EURO2020… 👇👇👇 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 3, 2021

وستكون هذه النسخة أول بطولة تُقام في 11 دولة، وهي إيطاليا وأذربيجان والدانمارك وروسيا وهولندا ورومانيا وإنجلترا وإسكتلندا والمجر وألمانيا وإسبانيا. وفيما يلي، كل ما تحتاج إلى معرفته حول البطولة.

1- متى تبدأ بطولة أمم أوروبا 2020؟ ومتى تنتهي؟

تبدأ البطولة يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران في ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية (روما).

وتنتهي البطولة بإقامة المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية (لندن) يوم الأحد 11 يوليو/تموز.

🇪🇸 Amazing Spain goals! ⚽️ Greatest here? 🤔 🏆 EURO 1964 🏆 EURO 2008 🏆 EURO 2012⁣

⁣#EURO2020 | @SeFutbol pic.twitter.com/yv2HeJy3PQ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 5, 2021

2- ما هي المجموعات؟

المجموعة الأولى: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا.

المجموعة الثانية: الدانمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا.

المجموعة الثالثة: هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية.

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك، أسكتلندا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا.

المجموعة السادسة: ألمانيا، فرنسا، البرتغال، المجر.

3- ما هي الملاعب التي ستقام عليها المباريات؟

روما (أولمبيكو).

باكو (الملعب الأولمبي).

كوبنهاغن (ملعب باركن).

سان بطرسبورغ (ملعب سان بطرسبورغ).

أمستردام (ملعب يوهان كرويف أرينا).

بوخارست (الملعب الوطني).

لندن (ملعب ويمبلي).

بودابست (ملعب بوشكاش أرينا).

ميونخ (ملعب أليانز أرينا).

إشبيلية (ملعب لا كارتوخا).

غلاسكو ( ملعب هامبدن بارك).

4- كم عدد الجماهير التي سيسمح لها بحضور المباريات؟

لم يُحسم الأمر بعد؛ لكن الاتحاد الأوروبي "يويفا" (UEFA) اشترط التعهد بالحضور الجماهيري في مباريات البطولة، وبعض الملاعب أعلنت بالفعل عن السماح للجماهير بحضور المباريات، حيث تعهد ملعب ويمبلي باستقبال ما يقارب 25% من إجمالي طاقة استيعابه، مع إمكانية زيادة العدد في حال تم تخفيف القيود المفروضة في إنجلترا.

وتتطلع غلاسكو لاستقبال حوالي 25% من إجمالي طاقة استيعاب ملعب هامبدن بارك، وأعلنت ملاعب أخرى، مثل سان بطرسبورغ، أنها ستستقبل حوالي 50% من طاقة استيعابها خلال البطولة، بينما تأمل بودابست أن تحتضن المباريات بمدرجات ممتلئة بالكامل.

5- ماذا عن التذاكر؟

شهدت عملية بيع التذاكر قبل تأجيل البطولة أكبر نسبة إقبال في بطولة كبرى على الإطلاق، حيث تقدم أكثر من 19 مليون شخص لشراء مليوني تذكرة متاحة، وقد منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجماهير فرصة إعادة التذاكر مع استرداد ثمنها في شهر ديسمبر/كانون الأول، مع إمكانية تمديد المدة حتى تاريخ 22 أبريل/نيسان.

وبالنسبة للمباريات التي يُتوقع أن تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، لم يقع بعد تحديد عدد التذاكر التي سيتم توفيرها.

🔝⚽️ Every EURO 2016 goal from top scorer Antoine Griezmann! 🥇 🇫🇷 France's strongest front 3 now? 🤔#EUROtopscorer | @alipay pic.twitter.com/ZFJlVPbhMP — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 4, 2021

6- ما هو جدول المباريات؟

أولا- مرحلة المجموعات:

الجمعة 11 يونيو/حزيران

المباراة رقم 1 بين تركيا وإيطاليا بالمجموعة (أ)، وتقام في مدينة روما.

السبت 12 يونيو/حزيران

المباراة 2 بين ويلز وسويسرا بالمجموعة (أ)، وتقام في مدينة باكو.

المباراة 3 بين الدانمارك وفنلندا بالمجموعة (ب)، وتقام في مدينة كوبنهاغن.

المباراة 4 بين بلجيكا وروسيا بالمجموعة (ب)، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

الأحد 13 يونيو/حزيران

المباراة 5 بين هولندا وأوكرانيا بالمجموعة (ج)، وتقام في مدينة أمستردام.

المباراة 6 النمسا ومقدونيا الشمالية بالمجموعة (ج)، وتقام في مدينة بوخارست.

المباراة 7 بين إنجلترا وكرواتيا بالمجموعة (د)، وتقام في مدينة لندن.

الاثنين 14 يونيو/حزيران

المباراة 8 بين أسكتلندا والتشيك بالمجموعة (د)، وتقام في مدينة غلاسكو.

المباراة 9 بين بولندا وسلوفاكيا بالمجموعة (هـ)، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

المباراة 10 إسبانيا والسويد بالمجموعة (هـ)، وتقام في مدينة إشبيلية.

الثلاثاء 15 يونيو/حزيران

المباراة 11 المجر والبرتغال بالمجموعة (و)، وتقام في مدينة بودابست.

المباراة 12 بين فرنسا وألمانيا بالمجموعة (و)، وتقام في مدينة ميونخ.

الأربعاء 16 يونيو/حزيران

المباراة 13 بين تركيا وويلز بالمجموعة (أ)، وتقام في مدينة باكو.

المباراة 14 إيطاليا وسويسرا بالمجموعة (أ)، وتقام في مدينة روما.

المباراة 15 بين الدانمارك وبلجيكا بالمجموعة (ب)، وتقام في مدينة كوبنهاغن.

الخميس 17 يونيو/حزيران

المباراة 16 بين فنلندا وروسيا بالمجموعة (ب)، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

المباراة 17 هولندا والنمسا بالمجموعة (ج)، وتقام في مدينة أمستردام.

المباراة 18 بين أوكرانيا ومقدونيا الشمالية بالمجموعة (ج)، وتقام في مدينة بوخارست.

الجمعة 18 يونيو/حزيران

المباراة 19 بين كرواتيا والتشيك بالمجموعة (د)، وتقام في مدينة غلاسكو.

المباراة 20 بين إنجلترا وأسكتلندا بالمجموعة (د)، وتقام في مدينة لندن.

المباراة 21 بين السويد وسلوفاكيا بالمجموعة (هـ)، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

السبت 19 يونيو/حزيران

المباراة 22 بين إسبانيا وبولندا بالمجموعة (هـ)، وتقام في مدينة إشبيلية.

المباراة 23 بين المجر وفرنسا بالمجموعة (و)، وتقام في مدينة بودابست.

المباراة 24 بين البرتغال وألمانيا بالمجموعة (و)، وتقام في مدينة ميونخ.

الأحد 20 يونيو/حزيران

المباراة 25 بين سويسرا وتركيا بالمجموعة (أ)، وتقام في مدينة باكو.

المباراة 26 بين إيطاليا وويلز بالمجموعة (أ)، وتقام في مدينة روما.

الاثنين 21 يونيو/حزيران

المباراة 27 بين روسيا والدانمارك بالمجموعة (ب)، وتقام في مدينة كوبنهاغن.

المباراة 28 بين فنلندا وبلجيكا بالمجموعة (ب)، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

المباراة 29 بين مقدونيا الشمالية وهولندا بالمجموعة (ج)، وتقام في مدينة أمستردام.

المباراة 30 بين أوكرانيا والنمسا المجموعة (ج)، وتقام في مدينة بوخارست.

الثلاثاء 22 يونيو/حزيران

المباراة 31 بين كرواتيا وأسكتلندا بالمجموعة (د)، وتقام في مدينة غلاسكو.

المباراة 32 بين التشيك وإنجلترا بالمجموعة (د)، وتقام في مدينة لندن.

الأربعاء 23 يونيو/حزيران

المباراة 33 بين السويد وبولندا بالمجموعة (هـ)، وتقام في مدينة إشبيلية.

المباراة 34 سلوفاكيا وإسبانيا بالمجموعة (هـ)، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

المباراة 35 بين البرتغال وفرنسا بالمجموعة (و)، وتقام في مدينة بودابست.

المباراة 36 بين ألمانيا والمجر بالمجموعة (و)، وتقام في مدينة ميونخ.

Historic match-ups ✅

Finals debuts ✅

Heavyweight contests ✅ 🗓️ Which #EURO2020 game are you most excited to watch? — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 3, 2021

ثانيا- الدور ثمن النهائي:

السبت 26 يونيو/حزيران

المباراة 37 بين متصدر المجموعة (أ) ضد ثاني المجموعة (ج)، وتقام بمدينة لندن.

المباراة 38 بين ثاني المجموعة (أ) ضد ثاني المجموعة (ب)، وتقام بمدينة أمستردام.

الأحد 27 يونيو/حزيران

المباراة 39 بين متصدر المجموعة (ب) ضد ثالث المجموعات (أ-د-هـ-و) وتقام بمدينة إشبيلية.

المباراة 40 بين متصدر المجموعة (ج) ضد ثالث المجموعة (د-هـ-و)، وتقام بمدينة بودابست.

الاثنين 28 يونيو/حزيران

المباراة 41 بين متصدر المجموعة ضد ثالث المجموعات (أ-ب-ج)، وتقام بمدينة بوخارست.

المباراة 42 بين ثاني المجموعة (د) ضد ثاني المجموعة (هـ)، وتقام بمدينة كوبنهاغن.

الثلاثاء 29 يونيو/حزيران

المباراة 43 بين متصدر المجموعة (هـ) ضد ثالث المجموعات (أ-ب-ج-د)، وتقام بمدينة غلاسكو.

المباراة 44 بين متصدر المجموعة (د) ضد ثاني المجموعة (و)، وتقام بمدينة لندن.

🎶 The UEFA #EURO2020 Official Playlist has been updated! 🤩 @MartinGarrix presents songs selected by the players of #EURO2020 that are guaranteed to get you #EUROHyped❗️ 🚨 Featured this week: Gunter, Toivio, Karavaev, Kucka… 🔽LISTEN NOW 🔽 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 4, 2021

ثالثا- الدور ربع النهائي:

الجمعة 2 يوليو/تموز

المباراة 45 بين الفائز في المباراة 41 ضد الفائز في المباراة 42، وتقام بمدينة سان بطرسبورغ.

المباراة 46 بين الفائز في المباراة 39 ضد الفائز في المباراة 37، وتقام بمدينة ميونخ.

السبت 3 يوليو/تموز

المباراة 47 بين الفائز في المباراة 40 ضد الفائز في المباراة 38، وتقام بمدينة باكو.

المباراة 48 بين الفائز في المباراة 43 ضد الفائز في المباراة 44، وتقام بمدينة روما.

رابعا- الدور نصف النهائي:

الثلاثاء 6 يوليو/تموز

المباراة 49 بين الفائز في المباراة 45 ضد الفائز في المباراة 46، وتقام بمدينة لندن.

الأربعاء 7 يوليو/تموز

المباراة 50 بين الفائز في المباراة 48 ضد الفائز في المباراة 47، وتقام بمدينة لندن.

خامسا- المباراة النهائية:

الأحد 11 يوليو/تموز

المباراة 51 بين الفائز في المباراة 49 ضد الفائز في المباراة 50، وتقام بمدينة لندن.