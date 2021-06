شارك الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني على موقع تويتر، فاصلا مهاريا جديدا من تبادل الكرة بين اللاعبين تياغو ألكانتارا ورودري، أثناء تدريبات إسبانيا استعدادا لبطولة أمم أوروبا التي تنطلق يوم الجمعة القادم.

وحصد الفيديو الجديد أكثر من مليون مشاهدة، متفوقا على فيديو سابق نشره حساب المنتخب الإسباني لنفس اللاعبيْن وهما يتبادلان الكرة بينهما في الهواء على عرض الملعب، دون سقوطها على الأرض.

☺️ Si yo pudiera ver estos cambios de juego de Rodri y @Thiago6 en vivo… ¡No me lo perdería! Aún tienes la opción de acudir al @Metropolitano a ver el partido entre la @SeFutbol y @selecaoportugal. 🎟 ¡CORRE A POR TU ENTRADA!: https://t.co/rmO2XyYdpo#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/G8BwKDL2IK — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 4, 2021

ويستعرض لاعبا وسط كل من ليفربول ومانشستر سيتي مهاراتهما في مداعبة الكرة والتعامل معها، وتبادلها معا دون سقوطها أرضا لمدة دقيقة متواصلة.

🤔 ¿Acaso pensabais que en esta concentración no tendríais el ya clásico show de pases y controles entre @Thiago6 y Rodrigo Hernández? 😜 No podemos pasar sin ello. Ni nosotros, ni vosotros, ¿verdad? 🤯 ¡¡Hacen que parezca fácil los tíos!!#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/VvI2XbcqTX — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 24, 2021

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين وعشاق المنتخب الإسباني ومهارات لاعبيه، كما تداولته حسابات رياضية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى مغردون إعجابهم الكبير بالمهارات الرائعة التي يتمتع بها اللاعبان ويظهرانها في كل مرة يتدربان فيها مع المنتخب، بينما رأى آخرون أنه يمكن مشاهدة هذه المهارات طوال اليوم دون ملل منها.

Players doing this is so enjoyable to watch. https://t.co/5XQd4xS0e2 — Stuart Cullen (@StewyCullen) June 4, 2021

These videos are just as impressive each time you see them 🪄 https://t.co/iRaNInpKhE — Jack Booth (@Jack28Booth) June 4, 2021

These man are playing Galactik Football. Making it look bare easy https://t.co/OKkciOYbdj — DboyOlu (@OZBNJ) June 4, 2021