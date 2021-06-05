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فاصل مهاري بين ألكانتارا ورودري مع منتخب إسبانيا يحصد أكثر من مليون مشاهدة

ألكانتارا أثناء عملية الإحماء لمباراة إسبانيا والبرتغال الودية الجمعة (رويترز)
ألكانتارا أثناء عملية الإحماء لمباراة إسبانيا والبرتغال الودية الجمعة (رويترز)
5/6/2021

شارك الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني على موقع تويتر، فاصلا مهاريا جديدا من تبادل الكرة بين اللاعبين تياغو ألكانتارا ورودري، أثناء تدريبات إسبانيا استعدادا لبطولة أمم أوروبا التي تنطلق يوم الجمعة القادم.

وحصد الفيديو الجديد أكثر من مليون مشاهدة، متفوقا على فيديو سابق نشره حساب المنتخب الإسباني لنفس اللاعبيْن وهما يتبادلان الكرة بينهما في الهواء على عرض الملعب، دون سقوطها على الأرض.

ويستعرض لاعبا وسط كل من ليفربول ومانشستر سيتي مهاراتهما في مداعبة الكرة والتعامل معها، وتبادلها معا دون سقوطها أرضا لمدة دقيقة متواصلة.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين وعشاق المنتخب الإسباني ومهارات لاعبيه، كما تداولته حسابات رياضية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى مغردون إعجابهم الكبير بالمهارات الرائعة التي يتمتع بها اللاعبان ويظهرانها في كل مرة يتدربان فيها مع المنتخب، بينما رأى آخرون أنه يمكن مشاهدة هذه المهارات طوال اليوم دون ملل منها.

 

المصدر : وكالة سند

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