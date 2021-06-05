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النني يشكر الجماهير بعد فوز صاروخيته بجائزة هدف الموسم في أرسنال

النني يقفز فرحا بعد هدفه الصاروخي بمرمى دوندالك الأيرلندي (رويترز)
النني يقفز فرحا بعد هدفه الصاروخي بمرمى دوندالك الأيرلندي (رويترز)
5/6/2021

فاز النجم المصري محمد النني بجائزة أفضل هدف في الموسم مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حصل على نسبة 31% من أصوات الجماهير، ووجه النني رسالة شكر للجماهير التي كانت السبب في الجائزة.

ونشر أرسنال -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- الأهداف الثلاثة التي تنافست على جائزة الأفضل في موسم 2020-2021، والتي كانت بين النني ونيكولاس بيبي والمدافع كيران تيرني.

وأحرز النني هدفه بمرمى دوندالك الأيرلندي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وذلك من تسديدة على بعد نحو 30 ياردة.

ونشر لاعب الوسط المصري -على حسابه بموقع إنستغرام- فيديو هدفه الحاصل على جائزة "هدف الموسم"، وشكر النني مَن صوّت له قائلا "أكثر من السعادة والامتنان للفوز بالجائزة، شكرا جزيلا لكل من صوّت لي، أنا أقدر ذلك حقًا".

وسجل النني 3 أهداف مع أرسنال في موسم 2020-2021 بمختلف المسابقات، كما يلعب النني مع الفريق اللندني منذ عام 2016، تخللها فترة إعارة مع بشكتاش التركي.

 

المصدر : وكالة سند

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