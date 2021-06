فاز النجم المصري محمد النني بجائزة أفضل هدف في الموسم مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حصل على نسبة 31% من أصوات الجماهير، ووجه النني رسالة شكر للجماهير التي كانت السبب في الجائزة.

ونشر أرسنال -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- الأهداف الثلاثة التي تنافست على جائزة الأفضل في موسم 2020-2021، والتي كانت بين النني ونيكولاس بيبي والمدافع كيران تيرني.

But only one goal tops the lot, as voted for by you… 👏 pic.twitter.com/0xQX0ugBMr

وأحرز النني هدفه بمرمى دوندالك الأيرلندي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وذلك من تسديدة على بعد نحو 30 ياردة.

ونشر لاعب الوسط المصري -على حسابه بموقع إنستغرام- فيديو هدفه الحاصل على جائزة "هدف الموسم"، وشكر النني مَن صوّت له قائلا "أكثر من السعادة والامتنان للفوز بالجائزة، شكرا جزيلا لكل من صوّت لي، أنا أقدر ذلك حقًا".

Beyond happy and grateful to win “Goal of the season” award 😍 BIG THANKS to all who voted for me.. I really appreciate it ❤️ pic.twitter.com/GUkbKMJKOP

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) June 4, 2021