فاز النجم المصري محمد النني بجائزة أفضل هدف في الموسم مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حصل على نسبة 31% من أصوات الجماهير، ووجه النني رسالة شكر للجماهير التي كانت السبب في الجائزة.

ونشر أرسنال -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- الأهداف الثلاثة التي تنافست على جائزة الأفضل في موسم 2020-2021، والتي كانت بين النني ونيكولاس بيبي والمدافع كيران تيرني.

🤩 Some crackers in here this season! But only one goal tops the lot, as voted for by you… 👏 pic.twitter.com/0xQX0ugBMr — Arsenal (@Arsenal) June 4, 2021

وأحرز النني هدفه بمرمى دوندالك الأيرلندي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وذلك من تسديدة على بعد نحو 30 ياردة.

ونشر لاعب الوسط المصري -على حسابه بموقع إنستغرام- فيديو هدفه الحاصل على جائزة "هدف الموسم"، وشكر النني مَن صوّت له قائلا "أكثر من السعادة والامتنان للفوز بالجائزة، شكرا جزيلا لكل من صوّت لي، أنا أقدر ذلك حقًا".

Beyond happy and grateful to win “Goal of the season” award 😍 BIG THANKS to all who voted for me.. I really appreciate it ❤️ pic.twitter.com/GUkbKMJKOP — Mohamed ELNeny (@ElNennY) June 4, 2021

وسجل النني 3 أهداف مع أرسنال في موسم 2020-2021 بمختلف المسابقات، كما يلعب النني مع الفريق اللندني منذ عام 2016، تخللها فترة إعارة مع بشكتاش التركي.