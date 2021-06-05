حققت البرازيل العلامة الكاملة بفوزها 2-صفر على الإكوادور في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر، وأشار قائد المنتخب البرازيلي كاسيميرو إلى أن جميع لاعبي الفريق متحدون ضد استضافة بلادهم بطولة كوبا أميركا، وسجل هدفي المنتخب البرازيلي ريتشارليسون ونيمار.

ومن المقرر أن تقام بطولة كوبا أميركا في البرازيل بداية من 13 يونيو/حزيران الجاري، عقب قرار اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) نقل مكان إقامة البطولة.

وتأجلت البطولة -التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي- بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كولومبيا والأرجنتين، ولكن تم استبعاد البلدين من استضافتها بسبب قضايا سياسية وجائحة كورونا.

وتم منح البرازيل حق استضافة البطولة في إطار سعيها للحفاظ على اللقب رغم أنها أحد البلدان الأكثر تضررا من الجائحة.

نيمار احتاج لتقنية الفيديو 💻والكثير من الجدل 💬قبل أن يسجل للبرازيل🇧🇷 💥#تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/s7T6wiJfQB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2021

وقبل الفوز على منتخب الإكوادور 2-صفر مساء أمس الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينتش) لم يضمن مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مشاركة فريقه في البطولة التي تستضيفها البلاد، ووعد بإلقاء الضوء على الموقف عقب انتهاء مباراة الفريق أمام باراغواي يوم الثلاثاء.

📹 👀 Los ⚽ goles y mejores momentos de la victoria de la @cbf_futebol 2 a 0, frente a @latri por la fecha 7️⃣ de las #EliminatoriasSudamericanas 🔹🇧🇷 ganó los 11 partidos oficiales frente a 🇪🇨 jugando como local 📋 🔹@neymarjr anotó 10 goles en 17 partidos por Eliminatorias. pic.twitter.com/mzkgu0BnvB — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 5, 2021

وبعدما حافظ المنتخب البرازيلي على العلامة الكاملة في التصفيات بتحقيق انتصاره الخامس تم سؤال كاسيميرو عن موقف الفريق المعلن.

وقال كاسيميرو لقناة "غلوبو" (Globo) عقب المباراة "لا يمكننا التحدث عن كوبا أميركا حتى لو كان الجميع يعلم رأينا، ولكننا لا يمكننا التحدث عنها، الجميع يعرف أننا نفكر".

وأضاف أنه "من الواضح أننا نفكر بشأن كوبا أميركا، ولكن علينا الآن أن نحترم تسلسلا هرميا معينا، من الواضح أننا نريد التعبير عن أنفسنا بشأنها، ولكن لسوء الحظ لا يمكننا".

وتابع كاسيميرو "لن نتحدث عن كوبا أميركا، قال تيتي بالفعل ما هو رأينا".

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة باراغواي قبل خوض المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أميركا أمام فنزويلا.

وأكد كاسيميرو "كقائد للمنتخب لدينا موقفنا، نريد أن نتحدث ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة".

وقال "لست الوحيد، ليس فقط اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا (ضد استضافة البطولة)، كلنا، عندما يتحدث شخص ما أو تيتي أو الجهاز الفني الكل يفعل، يجب أن نكون موحدين".

📊 Así quedó la tabla de posiciones de las #EliminatoriasSudamericanas al termino de la fecha 7️⃣ 👀 pic.twitter.com/paGd3CKPL3 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 5, 2021

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1970 التي يحقق فيها المنتخب البرازيلي الفوز في المباريات الافتتاحية الخمس في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويلعب الفريق في المجموعة الثانية بكوبا أميركا مع منتخبات كولومبيا وبيرو والإكوادور وفنزويلا.