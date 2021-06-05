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اختيار صلاح بفريق الموسم بالبريميرليغ وليفربول يتجاهل طلب مشاركته في أولمبياد طوكيو

صلاح يسجد لله شكرا بعد تسجيله هدفا في مرمى ريال مدريد (غيتي)
صلاح يسجد لله شكرا بعد تسجيله هدفا في مرمى ريال مدريد (غيتي)
5/6/2021

في الوقت الذي اختارت فيه رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا النجم المصري محمد صلاح ضمن فريق الموسم، تجاهل ناديه ليفربول الرد بالموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم للاستعانة بصلاح في أولمبياد طوكيو.

وشهدت تشكيلة موسم 2020-2021 التي أعلنتها الرابطة أمس الجمعة هيمنة لاعبي فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ6 من لاعبيه في التشكيلة.

ويضم الفريق: إيدرسون وجواو كانسيلو وجون ستونز وروبن دياز وكيفن دي بروين وإيلكاي غندوغان (مانشستر سيتي)، ولوك شو وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، ومحمد صلاح (ليفربول)، وسون هيونغ مين وهاري كين (توتنهام).

فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز (الأناضول)

تجاهل ليفربول ورفض كلوب

من ناحية أخرى، أعلن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد مع ليفربول بشأن قيادة صلاح تشكيلة المنتخب المصري المشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وقال مجاهد لرويترز "اتصالاتنا مع ليفربول لم تتوقف، ونسعى للحصول منهم على موافقة بانضمام صلاح للمنتخب الأولمبي، ورغم عدم وجود رد نهائي من ليفربول فإننا نعلق آمالا كبيرة على موافقتهم. وجود صلاح مع المنتخب الأولمبي مهم للغاية".

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب أن صلاح على رأس المرشحين الثلاثة الكبار لقياة الفريق في طوكيو، إلى جوار محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي.

وأكد مجاهد أن الوقت لا يزال متاحا قبل إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر الذي سيشارك في الأولمبياد.

ويجب على كافة المنتخبات إرسال قوائمها النهائية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران الحالي.

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول ألمح إلى رفضه مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو، لأنه سيتسبب في تأخره عن اللحاق بفترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وتصدر صلاح -الذي سيبلغ عامه 29 منتصف الشهر الحالي- قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وثاني هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا، متأخرا بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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