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ميسي يتحسر على ضياع الفوز أمام تشيلي في ليلة الاحتفال بمارادونا

ميسي حزين بعد التعادل مع تشيلي (رويترز)
ميسي حزين بعد التعادل مع تشيلي (رويترز)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202101:25 PM (مكة المكرمة)

أكد ليونيل ميسي أن المنتخب الأرجنتيني كان يتطلع للفوز بالمباراة الاستثنائية أمام تشيلي بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 تزامنا مع إزاحة الستار عن تمثال للأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

ويعتبر مارادونا النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني ونابولي الإيطالي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكنه توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن عمر ناهز 60 عاما نتيجة مشاكل في القلب.

وتجمع ميسي وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني خارج ملعب أونيكو مادري دي سيوداديس في سانتياغو دل استيرو؛ للكشف عن تمثال مارادونا قبل المباراة أمام تشيلي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ميسي (يسار) أمام تمثال مارادونا (رويترز)

وفي أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني منذ رحيل مارادونا؛ تقدم ميسي بهدف للتانغو من ضربة جزاء في الدقيقة 24، لكن أليكسيس سانشيز عادل النتيجة لتشيلي بعدها بـ12 دقيقة.

وفاز مارادونا بلقب كأس العالم في المكسيك عام 1986 مع المنتخب الأرجنتيني، ولقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي.

وقال ميسي -بعد المباراة- "كانت مباراة استثنائية لأنها الأولى دون وجود دييغو".

وأضاف "ندرك ما الذي يعنيه المنتخب الوطني بالنسبة له، حتى لو لم يكن موجودا بالملعب فهو دائما موجود".

وأشار إلى "كونها المباراة الأولى من دونه وبسبب كل ما يحدث في الأرجنتين وبالعالم؛ فمن المؤسف أيضا عدم تواجد الجماهير".

وأوضح ميسي "أردنا إهداء الفوز لدييغو وتمثيل المنتخب الوطني مثلما فعل هو دائما، لنترك كل شيء خلفنا وعلينا أن نستمر".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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