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شاهد- ارتدى أقمصة مكتوبة بالعربية وتضامن مع فلسطين.. منتخب الجزائر يهزم موريتانيا برباعية

فيغولي سجل هدفين بمرمى موريتانيا في حين سجل بونجاح الهدف الرابع (رويترز)
فيغولي سجل هدفين بمرمى موريتانيا في حين سجل بونجاح الهدف الرابع (رويترز)
3/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202105:29 AM (مكة المكرمة)

اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه الموريتاني 4-1 يوم الخميس، وتوشح "الخضر" فيها بأوشحة بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني قبل بداية المباراة الودية التي شهدت واقعة فريدة تحدث لأول مرة.

وعبّر لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرا، بوضع أوشحة (كوفية) بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني على أعناقهم قبل بداية المباراة التي جرت على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية.

من جهة أخرى، كتبت أسماء لاعبي المنتخب الجزائري (أبطال أفريقيا) على قمصانهم باللغة العربية، في موقف غير مسبوق.

ثنائية فيغولي

وتقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 41 عن طريق سفيان فيغولي، قبل أن يدرك سيدي يعقوب التعادل لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 56.

وعاد فيغولي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، قبل أن ينجح آدم وناس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، ثم اختتم بغداد بونجاح رباعية فريقه في الدقيقة 71.

ويستعد المنتخب الجزائري ونظيره الموريتاني لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، كما يشارك كلاهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي تنطلق في أواخر أغسطس/آب المقبل.

ويوجد منتخب الجزائر، حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019، في المجموعة الأولى بالتصفيات إلى جانب كل من جيبوتي وبوركينافاسو والنيجر، في حين يوجد منتخب موريتانيا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من تونس وزامبيا وغينيا الاستوائية.

يذكر أن منتخب الجزائر سيواجه ضيفه منتخب مالي الأحد المقبل، ثم مضيفه منتخب تونس يوم 11 يونيو/حزيران الحالي وديا.

وسبق للعديد من لاعبي المنتخب الجزائري، أبرزهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، أن عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين بعد الاعتداءات المتكررة التي تعرضوا لها من الجانب الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

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