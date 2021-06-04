اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه الموريتاني 4-1 يوم الخميس، وتوشح "الخضر" فيها بأوشحة بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني قبل بداية المباراة الودية التي شهدت واقعة فريدة تحدث لأول مرة.

وعبّر لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرا، بوضع أوشحة (كوفية) بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني على أعناقهم قبل بداية المباراة التي جرت على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة الجزائرية.

"مع #فلسطين ظالمة او مظلومة "😍 جميل ما فعله محاربو الصحراء بوضع علم 🇵🇸 على القميص و توشحوا بالكوفية 👏🏻 مبروك الفوز #الجزائر 👍🏻👍🏻 وهاردلك موريتانيا ! pic.twitter.com/QS4padegA3 — حذام العجيمي 🇹🇳❣️ 🇵🇸 القدس_فلسطينية_عربية ✌️ (@AJHadhami) June 3, 2021

الممثّل الشّرعي، والأجمل، وسفيرنا المتنقّل الذي يتحدّث كل اللغات، منتخب #الجزائر 🇩🇿 يتضامن مع فلسطين 🇵🇸، في لقائه الودّي اليوم أمام موريتانيا، والذي حسمه بنتيجة الانتصار 4-1!

لا جديد على شعب الجزائر الحُرّ، لأن الأوفياء يعرفون بعضهم.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/mdkKdDQ0Rc — Khalil Jadallah (@jadallahkhalil7) June 3, 2021

من جهة أخرى، كتبت أسماء لاعبي المنتخب الجزائري (أبطال أفريقيا) على قمصانهم باللغة العربية، في موقف غير مسبوق.

👏👏 وتستمر سلسلة الخضر 🇩🇿💚وبلماضي..

⬅️ انتصار عريض على موريتانيا 4-1

⬅️ 25 مباراة متتالية بدون هزائم

مبروووك لولاد #الجزائر 🇩🇿#LesVerts #Algerie pic.twitter.com/sxuFP0CTHf — 🇩🇿🇩🇿Abdelghani 🇩🇿🇩🇿 (@GHANOOO) June 3, 2021

ثنائية فيغولي

وتقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة 41 عن طريق سفيان فيغولي، قبل أن يدرك سيدي يعقوب التعادل لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 56.

وعاد فيغولي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، قبل أن ينجح آدم وناس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، ثم اختتم بغداد بونجاح رباعية فريقه في الدقيقة 71.

الهدف الثالث من أدم أوناس للمنتخب الوطني #TeamdZ pic.twitter.com/Tc8iKa7gB2 — شبلي إسحاق (@Chebliishak_ar) June 3, 2021

BABABABABABABA quel magnifique 4e but par Bounedjah .

Belaili a Mystifie le défenseur adverse avant de passer à Bounedjah qui d'une seule touche de balle met la balle au fond #TeamDz #ALGMTN pic.twitter.com/9tRj0183S8 — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) June 3, 2021

ويستعد المنتخب الجزائري ونظيره الموريتاني لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، كما يشارك كلاهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي تنطلق في أواخر أغسطس/آب المقبل.

ويوجد منتخب الجزائر، حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019، في المجموعة الأولى بالتصفيات إلى جانب كل من جيبوتي وبوركينافاسو والنيجر، في حين يوجد منتخب موريتانيا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من تونس وزامبيا وغينيا الاستوائية.

يذكر أن منتخب الجزائر سيواجه ضيفه منتخب مالي الأحد المقبل، ثم مضيفه منتخب تونس يوم 11 يونيو/حزيران الحالي وديا.

وسبق للعديد من لاعبي المنتخب الجزائري، أبرزهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، أن عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين بعد الاعتداءات المتكررة التي تعرضوا لها من الجانب الإسرائيلي.