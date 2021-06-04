أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر جاهزة لاستضافة المونديال المقبل، وأنها تركز على تنظيم بطولة مثيرة للإعجاب.

وقال الوزير القطري على هامش مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي في روسيا، "نعتقد أن قطر جاهزة لاستضافة المونديال، بالرغم من الغموض حول الجائحة ومسألة استمرار التطعيم، لكننا وضعنا خططا بديلة لضمان أن الناس القادمين إلى كأس العالم قد حصلوا على اللقاح، وأجروا اختبار الكوفيد".

ووعد أن تقدم بطولة كأس العالم أفضل تجربة للزوار في حياتهم، وتعهد بأن تكون احتفالية كبيرة بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الوزير القطري أن الدوحة تسعى إلى تنظيم كأس عالم مبهر بفضل ما تملكه من بنية تحتية قوية تتناسب مع بطولة بحجم كأس العالم.

ولفت إلى أن الدوحة مستعدة أيضا لاستضافة الأولمبياد، وقال "في الوقت الحالي، نجري محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية حول الملف والترشيح. وقد قمنا باستثمارات كبيرة في البنى التحتية لكأس العالم، وستبقى بمثابة إرث للبلاد. وإذا ما أقيمت هذه الألعاب الأولمبية، فإن التركيز سيكون على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

شاركت اللجنة العليا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي استقطب هذا العام خبراء وباحثين في مجالات الاقتصاد والتنمية والرياضة وغيرها، حيث أطلعت العالم على مستجدات أعمال الاستضافة وبرامج الإرث التابعة للبطولة. #قطر2022 https://t.co/0MQLQlDhvy — SC News (@roadto2022news) June 3, 2021

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة -وهي الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم 2022- تعمل على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لإنجاح البطولة من جانبها، رغم جائحة كورونا.

وأوضح الباكر أن الفترة المتبقية حتى موعد انطلاق المونديال في نهاية العام المقبل، ستتيح الفرصة لاختبار دقة التحضيرات.

من جانب آخر، شارك وفد من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في أعمال منتدى سان بطرسبورغ الذي تختتم أعماله غدا السبت، بهدف التعريف بأحدث المعلومات عن الملاعب ومشاريع البنى التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر.