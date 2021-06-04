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انسحاب الأندية الأسترالية من دوري أبطال آسيا

انسحاب الفرق الأسترالية قد يؤثر سلبا على أبطال آسيا (رويترز)
انسحاب الفرق الأسترالية قد يؤثر سلبا على أبطال آسيا (رويترز)
4/6/2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن أندية "سيدني إف سي" (Sydney FC)، و"ملبورن سيتي" و"بريزبن رور" الأسترالية انسحبت من دوري أبطال آسيا 2021.

وأضاف الاتحاد في بيان "الأمر سيحال الآن إلى لجان الاتحاد الآسيوي ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن القرارات في الوقت المناسب".

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي سبب انسحاب الأندية الأسترالية، لكن رابطة الدوري الأسترالي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها عدلت جدول مباريات الدوري بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا.

وتتضارب مواعيد أدوار خروج المغلوب في الدوري الأسترالي مع مباريات دوري أبطال آسيا، وهو ما يرجح أن الأندية فضلت البطولة المحلية على دوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن يلعب "بريزبن رور" ضد "كايا إف سي" في الدور التمهيدي يوم 20 يونيو/حزيران الجاري، وملبورن سيتي ضد سيزيرو أوساكا في اليوم التالي، وكان "سيدني إف سي" سيلعب ضد جيونبوك الكوري في دور المجموعات يوم 25 من الشهر ذاته.

المصدر : رويترز

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