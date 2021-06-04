أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن أندية "سيدني إف سي" (Sydney FC)، و"ملبورن سيتي" و"بريزبن رور" الأسترالية انسحبت من دوري أبطال آسيا 2021.

وأضاف الاتحاد في بيان "الأمر سيحال الآن إلى لجان الاتحاد الآسيوي ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن القرارات في الوقت المناسب".

🚨 بيان رسمي 🚨 🇦🇺 انسحاب أندية سيدني أف سي وميلبورن سيتي وبرسيبين رور من #دوري_أبطال_آسيا 2021! طالع التفاصيل ⬇️https://t.co/JsRJRfOcl5 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) June 4, 2021

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي سبب انسحاب الأندية الأسترالية، لكن رابطة الدوري الأسترالي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها عدلت جدول مباريات الدوري بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا.

وتتضارب مواعيد أدوار خروج المغلوب في الدوري الأسترالي مع مباريات دوري أبطال آسيا، وهو ما يرجح أن الأندية فضلت البطولة المحلية على دوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن يلعب "بريزبن رور" ضد "كايا إف سي" في الدور التمهيدي يوم 20 يونيو/حزيران الجاري، وملبورن سيتي ضد سيزيرو أوساكا في اليوم التالي، وكان "سيدني إف سي" سيلعب ضد جيونبوك الكوري في دور المجموعات يوم 25 من الشهر ذاته.