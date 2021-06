ذكر مصدر بالشرطة، لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة، ووضعت تحت الحراسة.

لكن أشار مصدر مطلع على القضية أن الاعتقال له صلة بالتلاعب في نتائج المباريات.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا في سبتمبر/ أيلول الماضي حول مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة بزوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة.

وكان التحقيق في "الغش من مجموعة منظمة والفساد المباشر وغير المباشر"، يتعلق بمباراة بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريشيا ماري ضد سيزيكوفا والأمريكية ماديسون بيرنجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية -نقلا عن مصدر بالشرطة- أن الاعتقال جاء على خلفية شبهات تتعلق بالمراهنات والتلاعب في نتائج المباريات.

#UPDATE Paris police on Friday detained Russian tennis player Yana Sizikova over the suspected fixing of a doubles match at the French Open last year, a police and legal source told AFP pic.twitter.com/wIo6p1HDDl

— AFP News Agency (@AFP) June 4, 2021