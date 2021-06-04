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اعتقال لاعبة التنس الروسية سيزيكوفا في بطولة فرنسا المفتوحة

قضية التلاعب في نتائج المباريات ستلقي بظلالها السوداء على رولان غاروس (رويتيز)
قضية التلاعب في نتائج المباريات ستلقي بظلالها السوداء على رولان غاروس (رويتيز)
4/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202102:09 PM (مكة المكرمة)

ذكر مصدر بالشرطة، لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة، ووضعت تحت الحراسة.

لكن أشار مصدر مطلع على القضية أن الاعتقال له صلة بالتلاعب في نتائج المباريات.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا في سبتمبر/ أيلول الماضي حول مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة بزوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة.

وكان التحقيق في "الغش من مجموعة منظمة والفساد المباشر وغير المباشر"، يتعلق بمباراة بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريشيا ماري ضد سيزيكوفا والأمريكية ماديسون بيرنجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية -نقلا عن مصدر بالشرطة- أن الاعتقال جاء على خلفية شبهات تتعلق بالمراهنات والتلاعب في نتائج المباريات.

وأكد الاتحاد الفرنسي للتنس القبض على اللاعبة وقال إنه لا يمكنه التعليق أكثر من ذلك.

وقال شاميل تاربيستشيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس -لوكالة الإعلام الروسية (ريا)- إنه تم إبلاغه بموقف سيزيكوفا.

ومن جانب آخر أشارت وكالة تاس للأنباء أيضا أن السفارة الروسية في باريس أُبلغت بالموقف.

المصدر : وكالات

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