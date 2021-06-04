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أغويرو يرد جميل عمال مانشستر سيتي بهدايا ثمينة

أغويرو غادر مانشستر سيتي بعد رحلة استمرت 10 أعوام (غيتي)
أغويرو غادر مانشستر سيتي بعد رحلة استمرت 10 أعوام (غيتي)
4/6/2021

ودع الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مانشستر سيتي بطريقته الخاصة، ومنح عمال النادي هدايا ثمينة في ختام مسيرته مع الفريق التي امتدت 10 أعوام.

وقدم أغويرو ساعات ثمينة لكل عامل في النادي الإنجليزي بتصميم خاص مرفق بتوقيع اللاعب وكلمة شكر، تقديرا على جهودهم في الفريق.

كما منح الهداف الأرجنتيني سيارته الفخمة من نوع "رنج روفر" هدية لأحد العاملين بعد اختيار اسمه في قرعة حضرها الجميع.

وقدرت مصادر صحفية قيمة الهدايا التي قدمها أغويرو بأكثر من مئة ألف يورو.

وأمضى أغويرو 10 مواسم مع مانشستر سيتي سجل خلالها 260 هدفا في 389 مباراة بجميع البطولات، محققا لقب الدوري 5 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية 6 مرات، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2018-2019.

ووقع النجم الأرجنتيني الاثنين الماضي عقده الجديد مع برشلونة الإسباني الذي يمتد لموسمين، ويستعد حاليا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا المقررة في البرازيل.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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