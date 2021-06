ودع الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مانشستر سيتي بطريقته الخاصة، ومنح عمال النادي هدايا ثمينة في ختام مسيرته مع الفريق التي امتدت 10 أعوام.

وقدم أغويرو ساعات ثمينة لكل عامل في النادي الإنجليزي بتصميم خاص مرفق بتوقيع اللاعب وكلمة شكر، تقديرا على جهودهم في الفريق.

Before leaving Man City, Aguero raffled off his $56k Range Rover, which was won by a member of the kit team ❤️

He also bought every Man City staff member a designer watch engraved with the words 'Gracias! Kun Aguero' 👏 pic.twitter.com/wYdzILVCqS

— ESPN FC (@ESPNFC) June 3, 2021