ودع الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مانشستر سيتي بطريقته الخاصة، ومنح عمال النادي هدايا ثمينة في ختام مسيرته مع الفريق التي امتدت 10 أعوام.

وقدم أغويرو ساعات ثمينة لكل عامل في النادي الإنجليزي بتصميم خاص مرفق بتوقيع اللاعب وكلمة شكر، تقديرا على جهودهم في الفريق.

Before leaving Man City, Aguero raffled off his $56k Range Rover, which was won by a member of the kit team ❤️ He also bought every Man City staff member a designer watch engraved with the words 'Gracias! Kun Aguero' 👏 pic.twitter.com/wYdzILVCqS — ESPN FC (@ESPNFC) June 3, 2021

كما منح الهداف الأرجنتيني سيارته الفخمة من نوع "رنج روفر" هدية لأحد العاملين بعد اختيار اسمه في قرعة حضرها الجميع.

وقدرت مصادر صحفية قيمة الهدايا التي قدمها أغويرو بأكثر من مئة ألف يورو.

The moment Sergio Aguero handed over the keys to his Range Rover after entering Man City's staff into a raffle to win it 👏 It was won by a member of the club's kit team ❤️ (via @sebastian_soso) pic.twitter.com/Z07CeB2T2A — ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2021

وأمضى أغويرو 10 مواسم مع مانشستر سيتي سجل خلالها 260 هدفا في 389 مباراة بجميع البطولات، محققا لقب الدوري 5 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية 6 مرات، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2018-2019.

ووقع النجم الأرجنتيني الاثنين الماضي عقده الجديد مع برشلونة الإسباني الذي يمتد لموسمين، ويستعد حاليا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا المقررة في البرازيل.