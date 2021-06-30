انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه المهارات العالية واللياقة البدنية التي ما زال يتمتع بها النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، بخاصة ما أظهره من تحكم كبير في الكرة.

وشاركت صفحة رياضية على موقع إنستغرام، اليوم الأربعاء، مقطع الفيديو الخاص بمهارات زيدان ولمساته المميزة للكرة التي لم يفقدها رغم اعتزاله كرة القدم منذ 15 عاما.

وأعادت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية نشر الفيديو، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، الذي يشارك فيه زيدان اللعب مع مجموعة من الشباب في ملعب خماسي، معلقة عليه "زيدان لا يفقد سحره، مع بلوغه 49 عامًا ما زال يتمتع بالإتقان، والسيطرة، والخداع والتمرير!".

😲😲 Zidane no pierde su magia ✨✨ con 49 años: ¡masterclass de control, finta y pase! pic.twitter.com/9CuH5vMdrN — MARCA (@marca) June 30, 2021

كذلك أعاد زيدان مشاركة الفيديو على قصصه اليومية عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.

وزيدان المتوّج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 1998، ونجم أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني تميز باللمسات الفنية الساحرة والمهارات الكروية الخارقة.

وكان زين الدين زيدان قد استقال من تدريب نادي ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، بعد قضاء جولة ثانية من التدريب مع الفريق الملكي لم تكن ناجحة بقدر الأولى التي حقق فيها 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا على التوالي.

وذكرت تقارير أنه المرشح الأوفر حظا لتدريب المنتخب الفرنسي خلفا للمدرب الحالي ديديه ديشان الذي أخفق في عبور ثمن نهائي يورو 2020.