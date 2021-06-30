ليونيل ميسي وسيرجيو راموس الأكثر شهرة بين 20 لاعبا قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن من حقهم الانتقال الحر لأي ناد يريدونه من دون قيد أو شرط، بعد منتصف ليلة اليوم الأربعاء، إذ تنتهي عقودهم مع أنديتهم نهاية الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) أن قائمة اللاعبين "الأحرار" لا تشمل بعض اللاعبين الذي تأكد توقيعهم لأندية أخرى، مثل: ممفيس ديباي (المنتقل من ليون إلى برشلونة) وديفيد ألابا (المنتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد) وعيسى ماندي (المنتقل من ريال بيتيس إلى فياريال) وروي سيلفا (المنتقل من غرناطة إلى ريال بيتيس).

وقائمة الـ20 لاعبا كالتالي: