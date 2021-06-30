أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل 2021-2022، اليوم الأربعاء، ومنها مباراتا الكلاسيكو إذ من المقرر أن يستضيف فريق برشلونة مباراة الدور الأول أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويستضيف ملعب كامب نو مباراة القمة بين الفريقين في 24 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في الجولة العاشرة من الليغا، في حين تقام مباراة الإياب في ملعب سانتياغو برنابيو في 20 من مارس/آذار من العام المقبل.

ولم يتبق سوى انتظار معرفة مدى قدرة برشلونة -الذي سيبدأ موسمه بمواجهة ريال سوسيداد في نهاية الأسبوع ما بين يومي 14 و15 أغسطس/آب المقبل- على الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية يونيو/حزيران الجاري.

ولم يقرر ميسي (34 عاما) بعد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة، ولكن رئيس النادي خوان لابورتا أكد ثقته بالتوصل إلى اتفاق.

❗ #موعد مواجهتي #الكلاسيكو في @LaLigaArab ▶ الجولة 10

📅 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021

🏟️ الكامب نو ▶ الجولة 29

📅 20 مارس/آذار 2022

🏟️ سانتياغو بيرنابيو

pic.twitter.com/eupcav8URL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 30, 2021

على الجانب الأخر، سيفتتح ريال مدريد موسمه بمواجهة تجمعه بديبورتيفو آلافيس خارج ملعبه، كما طلب الفريق إقامة مباراة أخرى خارج ملعبه في بداية الموسم الجديد، وذلك لفتح المجال أمام إنهاء أعمال التطوير في ملعب سانتياغو برنابيو، الأمر الذي يعني أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي سينتظر وقتا طويلا بعض الشيء لخوض أول مباراة له على ملعب الفريق بعد عودته إليه.

وسيبدأ أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة خارج أرضه تجمعه بفريق سيلتا فيغو.

وسيستضيف ريال مدريد أول مباراة ديربي للعاصمة أمام أتلتيكو مدريد هذا الموسم الذي سيقام في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين ستكون مباراة الدور الثاني التي من المحتمل أن تكون مواجهة حاسمة في الصراع على اللقب في الثامن من مايو/أيار المقبل.

في أفضل و أروع ما يمكن أن تشاهده عن العملاق "اوبلاك" @oblakjan في ديربي العاصمة مدريد 🔝👐#LaLigaSantander pic.twitter.com/HtWYjyxDu4 — LaLiga (@LaLigaArab) June 29, 2021

وسيختتم برشلونة موسمه بمواجهة تجمعه على ملعبه مع فياريال، في حين يستضيف ريال مدريد فريق ريال بيتيس، وسيسافر أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد.

وشهد اليوم الأربعاء أيضا تحديد موعد المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، التي ستقام في ملعب "لا كارتوجا" في إشبيلية يوم 23 من أبريل/نيسان من العام المقبل.

وباستثناء آخر مرحلتين، فقد أقيمت مباريات موسم 2021-2020 من دون حضور جماهيري، وذلك بسبب التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس قد أكدت أوائل الشهر الجاري أن الجماهير سيسمح لهم بالعودة إلى المباريات في الموسم الجديد، وذلك رغم ظهور سلالة "دلتا" الجديدة لفيروس كورونا في أوروبا، الذي قد يوقف تلك المساعي.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، قد أعرب الأسبوع الماضي عن أمله في عودة الجماهير لملء الملاعب بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح تيباس في 23 يونيو/حزيران الماضي "أعتقد أننا يمكننا أن نبدأ الموسم بنسبة 60% من سعة الملاعب، بعض المناطق في إسبانيا سيكون لديها حصة أكبر وبعضها سيكون نصيبه أقل، ولكن مع حلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أو ديسمبر/كانون الأول يجب أن نحقق نسبة 100%".

وفي ما يأتي مباريات الجولة الأولى لموسم 2021-2022 بالدوري الإسباني:

برشلونة × ريال سوسيداد

قادش × ليفانتي

سيلتا فيغو × أتلتيكو مدريد

ديبورتيفو آلافيس × ريال مدريد

إلتشي × أتلتيك بلباو

أوساسونا × إسبانيول

ريال مايوركا × ريال بيتيس

إشبيلية × رايو فاليكانو

فالنسيا × خيتافي

فياريال × غرناطة