ضرب المنتخب الأوكراني موعدا مع نظيره الإنجليزي في الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بعد فوزه الثلاثاء بهدف قاتل 2-1 على السويد في ثمن نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ليحتكم الفريقان لوقت إضافي على شوطين.

واستهل أوليكساندر زينشينكو التسجيل لمنتخب أوكرانيا في الدقيقة الـ27، وتعادل إيميل فورسبيرغ للسويد في الدقيقة الـ43.

وزاد التوتر والشد العصبي بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين، وطرد الحكم المدافع السويدي ماركوس دانيالسون في الدقيقة الـ99 بالشوط الإضافي الأول.

وبينما يستعد الفريقان لركلات الترجيح من علامة الجزاء سجل أرتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني (الدقيقة 121)، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل ومواجهة إنجلترا في ربع نهائي يورو 2020 في العاصمة الإيطالية روما السبت القادم.

وجاء تأهل أوكرانيا التي صعدت للدور ثمن النهائي بصعوبة بالغة ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط من هزيمتين وفوز وحيد، على حساب السويد التي تأهلت لثمن النهائي بجدارة بتصدرها المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

