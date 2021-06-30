ضرب المنتخب الأوكراني موعدا مع نظيره الإنجليزي في الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بعد فوزه الثلاثاء بهدف قاتل 2-1 على السويد في ثمن نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ليحتكم الفريقان لوقت إضافي على شوطين.

واستهل أوليكساندر زينشينكو التسجيل لمنتخب أوكرانيا في الدقيقة الـ27، وتعادل إيميل فورسبيرغ للسويد في الدقيقة الـ43.

وزاد التوتر والشد العصبي بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين، وطرد الحكم المدافع السويدي ماركوس دانيالسون في الدقيقة الـ99 بالشوط الإضافي الأول.

الحظ يعاند إيميل فورسبيرغ في فرصتين خطيرتين ! نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لم ستكون الغلبة في الأشواط الإضافية ؟#يورو2020 | #السويد_اوكرانيا pic.twitter.com/CV6A4c7kb8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

وبينما يستعد الفريقان لركلات الترجيح من علامة الجزاء سجل أرتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني (الدقيقة 121)، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل ومواجهة إنجلترا في ربع نهائي يورو 2020 في العاصمة الإيطالية روما السبت القادم.

مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم ( #يورو_2020 ):

الجمعة 2 يوليو:

سويسرا ضد إسبانيا

بلجيكا ضد إيطاليا

السبت 2 يوليو:

التشيك ضد الدنمارك

أوكرانيا ضد إنجلترا

ما هي المواجهة الأصعب من وجهة نظركم؟ pic.twitter.com/vM0G1HdJES — الجزيرة – رياضة (@AJASports) June 29, 2021

وجاء تأهل أوكرانيا التي صعدت للدور ثمن النهائي بصعوبة بالغة ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط من هزيمتين وفوز وحيد، على حساب السويد التي تأهلت لثمن النهائي بجدارة بتصدرها المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.