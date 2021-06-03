وضع كورونا فيها أسوأ من الأرجنتين.. مدرب منتخب "التانغو": البرازيل ليست المكان الأمثل لإقامة كوبا أميركا

رفض ليونيل سكالوني -المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني- قرار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بنقل بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) إلى البرازيل، ووصف الوضع الحالي في البلاد بأنه "ينذر بالخطر" مع تفاقم أزمة جائحة كورونا.

وتأجلت بطولة "كوبا أميركا" من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب الجائحة؛ حيث كان من المقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا، لكن "كونميبول" أعلن الاثنين الماضي نقل البطولة للبرازيل خلال الفترة من 13 يونيو/حزيران الجاري وحتى 10 يوليو/تموز المقبل.

وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما جرى استبعاد كولومبيا نظرا للتوتر السياسي الذي تشهده البلاد.

وقال سكالوني -على هامش مباراة فريقه أمام تشيلي في وقت لاحق اليوم الخميس بتصفيات مونديال قطر 2022- إنه "قبل فترة كان الناس يتحدثون عن المشاكل التي نعاني منها كدولة مستضيفة لكوبا أميركا، وعن الجهود التي تبذلها الحكومة والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في محاولة لإقامة البطولة بالأرجنتين".

وأضاف "تم استبعاد كولومبيا، وفي النهاية تقرر عدم إقامة البطولة هنا (في الأرجنتين) بسبب الوضع الصحي، لكن الآن انتهى الأمر بسفرنا إلى البرازيل".

وأوضح "بالطبع البرازيل في نفس وضعنا، أو أسوأ منا، وبالتالي هو قرار من الصعب استيعابه، لكن هذا لا يعني أنه علينا الذهاب للعب ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا".

وختم بالقول "لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة، أين سنتدرب؟ اختلفت نظرتنا كثيرا لأننا في السابق كنا سنبقى في مكاننا، مع اتخاذ جميع الاحتياطات، والآن نواجه هذه الوضعية والتي ما زالت تنذر بالخطر ومقلقة، لأنه ليس المكان الأمثل (لإقامة البطولة)".