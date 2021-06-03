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كرة قدم

منتخب تشيلي يسقط طائرة مسيرة ظن أنها تتجسس عليه لصالح غريمه الأرجنتيني

لحظة طرد ميسي بمباراة الأرجنتين وتشيلي بكوبا أميركا 2019 (رويترز)
لحظة طرد ميسي بمباراة الأرجنتين وتشيلي بكوبا أميركا 2019 (رويترز)
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202109:06 PM (مكة المكرمة)

وثق صحفي لحظة اصطدام طائرة مسيرة أرسلها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم التشيلي، باتجاه طائرة أخرى فوق مقر تدريبات الفريق، ظنوا أنها أرسلت بغرض التجسس من منافسه الأرجنتين.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب موقع (Agriculture) المحلي عبر تويتر، لحظة اصطدام الطائرتين المسيرتين، وهبوطهما إلى الأرض سويا.

وبعد ساعات من الحادث الذي وقع الخميس الماضي، تبين أن الطائرة الثانية تعود إلى شركة كهرباء في تشيلي، وكانت تقوم بأعمال التفتيش على الإنارة العامة، بحسب ما ذكرته صحف محلية.

ويلتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، إذ تحتل الأرجنتين المركز الثاني بـ10 نقاط، بينما تأخرت تشيلي إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط فقط.

المصدر : وكالة سند

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