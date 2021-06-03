وثق صحفي لحظة اصطدام طائرة مسيرة أرسلها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم التشيلي، باتجاه طائرة أخرى فوق مقر تدريبات الفريق، ظنوا أنها أرسلت بغرض التجسس من منافسه الأرجنتين.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب موقع (Agriculture) المحلي عبر تويتر، لحظة اصطدام الطائرتين المسيرتين، وهبوطهما إلى الأرض سويا.

¡Dos drones interrumpieron la tranquilidad de @laroja! 🕹️📽️ #Deportes921 captó el momento en que los aparatos sobrevolaron el Complejo Juan Pinto Durán, pero hay una explicación de fondo… Los detalles ▶️ https://t.co/2CTzgrMuh3 🎥: @cr_alvarado83 pic.twitter.com/Q8ObIhQAMv — Deportes en Agricultura (@Deportes921) May 31, 2021

وبعد ساعات من الحادث الذي وقع الخميس الماضي، تبين أن الطائرة الثانية تعود إلى شركة كهرباء في تشيلي، وكانت تقوم بأعمال التفتيش على الإنارة العامة، بحسب ما ذكرته صحف محلية.

ويلتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، إذ تحتل الأرجنتين المركز الثاني بـ10 نقاط، بينما تأخرت تشيلي إلى المركز السادس برصيد 4 نقاط فقط.