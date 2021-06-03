في أول ظهور له مع المنتخب الفرنسي.. بنزيمة أهدر ركلة جزاء وقدم أداء جيدا

حقق المنتخب الفرنسي فوزا مريحا على منتخب ويلز بثلاثية نظيفة في مباراة دولية ودية جمعت المنتخبين.

وكانت مشاركة المهاجم كريم بنزيمة (هداف ريال مدريد) الأولى مع منتخب "الديوك" طغت على الفوز والأداء الجيد للمنتخب.

واعتمد المدرب ديديه ديشامب على بنزيمة أساسيا ولم يستبدله رغم إضاعته ركلة جزاء ولكن نجم ريال كرر مع منتخب بلاده ما يفعله مع "الملكي" إذ كان مع النجمين كليان مبابي وأنطوان غريزمان ثلاثيا مرعبا، وتواصل معهما بشكل لافت وهددوا مرمى ويلز طيلة المباراة.

وأخفق بنزيمة في التسجيل عكس ما فعله غريزمان ومبابي وبديل الأخير عثمان ديمبلي، ولكن يُحسب لبنزيمة أنه دخل في أجواء المباراة سريعا وقدم أداء جيدا بشكل عام في مباراته الدولية الأولى منذ سنوات.