شاهد- ميسي يشكر طفلة متيمة بحبه

رغم تركيز ليونيل ميسي الكامل على بطولة كوبا أميركا، فإنه لا يزال يتابع حساباته وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بل ويرد على معجبيه ويشكرهم.

ومن هؤلاء المعجبين الطفلة الأرجنتينية فيليسيتاس فلوريس -المتيمة بحب ميسي- التي نشرت فيديو تظهر فيه مهاراتها الكروية وأهدته إلى النجم الأرجنتيني.

وأرفقت فلوريس الفيديو بتعليق "إلى قدوتي، أهدي إليك هذا الفيديو مع احترامي وتقديري".

غير أن الطفلة فوجئت عندما وجدت ردا من ميسي على الفيديو، وكتب ميسي "أشكركِ شكرا جزيلا على الإهداء، شاهدت الفيديو وأنت عبقرية".