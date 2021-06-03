البث الحي
كرة قدم

سفير الإمارات بتل أبيب يشاهد نهائي الكأس المحلية مع الرئيس الإسرائيلي

سفير الإمارات (وسط) ممسكا بقميص المنتخب الإسرائيلي الذي أهدي له (مواقع التواصل)
سفير الإمارات (وسط) ممسكا بقميص المنتخب الإسرائيلي الذي أهدي له (مواقع التواصل)
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202107:34 PM (مكة المكرمة)

تداول إعلاميون إسرائيليون صورا لسفير دولة الإمارات لدى إسرائيل خلال حضوره لمباراة نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم التي أقيمت مساء أمس الأربعاء إلى جانب الرئيس الإسرائيلي.

وحضر السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، رفقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ووزير الرياضة الإسرائيلي خيلي تروبر، نهائي الكأس المحلية التي توج بها مكابي تل أبيب بعد فوزه 2-1 على هابويل تل أبيب.

وأهدي لآل خاجة قميص المنتخب الإسرائيلي مكتوب عليه اسمه واسم عائلته.

وبينما احتفى الناشطون الإسرائيليون بمبادرة السفير الإماراتي، وصمه الناشطون الفلسطينيون والعرب بالتطبيع ورفضوا تصرفه.

 

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة سند

حول هذه القصة

بسبب شراء أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارات نصف أسهمه.. صدامات بين مشجعي نادي بيتار الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع صدامات بين مشجعي نادي بيتار القدس المؤيدين والمعارضين لصفقة بيع حصة من النادي المنافس بالدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

11/12/2020
المزيد من كرة قدم

شاهد- بالكوفية والأسماء العربية.. منتخب الجزائر يهزم موريتانيا برباعية ويتضامن مع القضية الفلسطينية

فيغولي سجل هدفين بمرمى موريتانيا في حين سجل بونجاح الهدف الرابع (رويترز)

بالفيديو- تصفيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.. أهداف غزيرة وانتصارات عربية ثمينة

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بهدف عبدالعزيز حاتم بمرمى الهند (رويترز)

بعد موسم كارثي.. أرسنال يستغني عن 8 لاعبين ويعيد المعارين إلى ريال مدريد

أرسنال يسعى لتجديد صفوفه بعد موسم كارثي (غيتي)

بالفيديو.. منتخب تشيلي يسقط طائرة مسيرة ظن أنها تتجسس عليه لصالح غريمه الأرجنتيني

لحظة طرد ميسي بمباراة الأرجنتين وتشيلي بكوبا أميركا 2019 (رويترز)
الأكثر قراءة

أفضل وجبة على الإفطار للتخلص من الكرش.. ما هي؟

لاجئة سورية سحرت ملايين الهولنديين بصوتها مهددة بالترحيل

المغنية الشابة حنين قضماني (مواقع التواصل)

تقارير تحدثت عن نقلها أفواجا إسرائيلية إلى سقطرى.. مسؤول يمني يتهم الإمارات بخرق سيادة بلاده

الإمارات والمليشيات التابعة لها طردت القوات الحكومية من جزيرة سقطرى وتجلب سياحا أجانب لها (الجزيرة)

لأول مرة.. العلماء يستمعون إلى ذرتين تتحدثان معا

العلماء تمكنوا من رصد أحاديث الذرات فيما بينها (غيتي)