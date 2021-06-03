3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202107:34 PM (مكة المكرمة)
تداول إعلاميون إسرائيليون صورا لسفير دولة الإمارات لدى إسرائيل خلال حضوره لمباراة نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم التي أقيمت مساء أمس الأربعاء إلى جانب الرئيس الإسرائيلي.
وحضر السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، رفقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ووزير الرياضة الإسرائيلي خيلي تروبر، نهائي الكأس المحلية التي توج بها مكابي تل أبيب بعد فوزه 2-1 على هابويل تل أبيب.
وأهدي لآل خاجة قميص المنتخب الإسرائيلي مكتوب عليه اسمه واسم عائلته.
وبينما احتفى الناشطون الإسرائيليون بمبادرة السفير الإماراتي، وصمه الناشطون الفلسطينيون والعرب بالتطبيع ورفضوا تصرفه.