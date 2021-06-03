تداول إعلاميون إسرائيليون صورا لسفير دولة الإمارات لدى إسرائيل خلال حضوره لمباراة نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم التي أقيمت مساء أمس الأربعاء إلى جانب الرئيس الإسرائيلي.

وحضر السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، رفقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ووزير الرياضة الإسرائيلي خيلي تروبر، نهائي الكأس المحلية التي توج بها مكابي تل أبيب بعد فوزه 2-1 على هابويل تل أبيب.

#شاهد: سفير #الإمارات يحضر مباراة نهائي كأس كرة القدم بصحبة الرئيس الإسرائيلي

شاركنا رأيك.. pic.twitter.com/f170ctFsPR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2021

وأهدي لآل خاجة قميص المنتخب الإسرائيلي مكتوب عليه اسمه واسم عائلته.

אורח מיוחד בדרבי התל אביב בגמר הגביע שגריר האמירויות בישראל @AmbAlKhaja מי היה מאמין שנגיע ליום ששגריר של מדינה מפרצית יגיע למעמדים כאלה. צילום של אחת התמונות: עידו רימון ההתאחדות לכדורגל pic.twitter.com/GPqJarVi2C — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 2, 2021

وبينما احتفى الناشطون الإسرائيليون بمبادرة السفير الإماراتي، وصمه الناشطون الفلسطينيون والعرب بالتطبيع ورفضوا تصرفه.

بعد أن أخذ "بركات " حاخام حركة " شاس " الصهيونية المتطرفة ..

سفير #الإمارات لدى الكيان الاسرائيلي يحضر نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم إلى جانب رئيس الكيان الاسرائيلي ..

نبارك للامارات هذه " الحظوة " المميزة لدى الكيان الصهيوني .. pic.twitter.com/A7cyrX5Ao1 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 3, 2021

سفير #الإمارات لدى #الاحتلال_الصهيوني يتابع مباراة كرة قدم مع رئيس الاحتلال في #تل_أبيب ( تل الربيع المحتلة ) pic.twitter.com/Ww4v9879Xl — سيدي محمد بستاتي BOUSTATI (@BoustatiSidi) June 3, 2021

شكرا سفير الإمارات في إسرائيل. كرهت الناس في التطبيع اكثر مما هم كارهينه. — Zein Tawfik (@zeintawfik) June 3, 2021

#الامارات71 | #شاهد 📽️.. "سفير العار" لدى تل أبيب يذعن بالتطبيع ويظهر في فيديو متداول إلى جوار رئيس دولة الكيان الصهيوني أثناء حضورهم مباراة لكرة القدم في الدوري الإسرائيلي | #الإمارات #أبوظبي #إسرائيل pic.twitter.com/mgiIQsOfva — الإمارات71 (@UAE71news) June 3, 2021

سفير #الإمارات يحضر مباراة نهائي كأس كرة القدم بصحبة الرئيس الإسرائيلي.

مخجل ومُعيب هذا التملّق والضعف؛ الأماراتي مهتم ويتحدّث للمترجم والآخر لا يبادله كلمة من شدّة تجاهله و «استضراطه»، فضلاً عن انشغاله بهاتفه. pic.twitter.com/5BqhIqlgun — أحمد سليمان العمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) June 3, 2021