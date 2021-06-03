باستثناء منتخب الكويت، حققت المنتخبات العربية انتصارات ثمينة في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، والتي جرت مبارياتها مساء الخميس وحفلت بالأهداف الغزيرة.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حلّق المنتخب القطري في صدارة المجموعة الخامسة بعد فوز صعب 1-صفر على نظيره الهندي.

وأحرز عبدالعزيز حاتم هدف قطر والمباراة الوحيد في الدقيقة 33 بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد متابعة تمريرة عرضية.

فيديو : هدف منتخبنا الوطني يتقدم 1 – 0 على الهند عن طريق عبدالعزيز حاتم د 34 التصفيات المشتركة لكأس العالم #قطر2022 وكأس آسيا 2023#كلنا_قطر #الهند_قطر #ALL_FOR_QATAR #AsianQualifiers pic.twitter.com/6FYmlLktiG — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

واستفادت قطر من النقص العددي في صفوف الهند عقب طرد راهول بيكي بعد 18 دقيقة من البداية إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وعلى الملعب نفسه، تعادلت بنغلاديش 1-1 مع أفغانستان.

ويغرد المنتخب القطري وحيدا في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، مقابل 12 نقطة لسلطنة عُمان من 5 مباريات.

وتأتي أفغانستان في المركز الثالث بـ5 نقاط من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن الهند و3 نقاط عن بنغلاديش.

ويلتقي في الجولة المقبلة، الاثنين 7 يونيو/حزيران الجاري، منتخب عُمان مع قطر، وبنغلاديش مع الهند.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🏆🇶🇦(منطقة آسيا) ترتيب المجموعة الـ5⃣ بعد مباريات اليوم 🗓 👀تابع بقية النتائج 👇https://t.co/Dm0jszI1wa pic.twitter.com/f4rLFx7dC8 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 3, 2021

منتخب فلسطين يقفز للمركز الثالث

وحقق منتخب فلسطين انتصاره الثاني في مسيرته بالمجموعة الرابعة للتصفيات، بفوزه الكبير 4 -صفر على نظيره السنغافوري.

نهاية المباراة: منتخب فلسطين 🇵🇸 يتغلب 4-0 على سنغافورة 🇸🇬 ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة #قنوات_الكاس #فلسطين_سنغافورة#AsianQualifiers pic.twitter.com/CcdhamPQg9 — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط ليترك مؤخرة جدول ترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب السعودية (11 نقطة) ويقفز إلى المركز الثالث من 7 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب سنغافورة، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد خوضه 6 مباريات.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🏆🇶🇦(منطقة آسيا) ترتيب المجموعة الـ4⃣ بعد مباراة اليوم 🗓 👀تابع بقية النتائج 👇https://t.co/Dm0jszI1wa pic.twitter.com/3A0J3Qwp4i — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 3, 2021

فيديو : هدف فلسطين 🇵🇸 يتقدم 1 – 0 على سنغافورة 🇸🇬 ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة #قنوات_الكاس #فلسطين_سنغافورة#AsianQualifiers pic.twitter.com/RBiR1rJXmE — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

وافتتح نادر صيام التسجيل لفلسطين في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 23.

فيديو : هدف فلسطين 🇵🇸 يتقدم 2 – 0 على سنغافورة 🇸🇬 ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة #قنوات_الكاس #فلسطين_سنغافورة#AsianQualifiers pic.twitter.com/jWuzDISKaG — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

وعاد تامر صيام للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث للمنتخب الفلسطيني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء أيضا.

فيديو : هدف فلسطين 🇵🇸 يتقدم 3 – 0 على سنغافورة 🇸🇬 ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة #قنوات_الكاس #فلسطين_سنغافورة#AsianQualifiers pic.twitter.com/Hi8TBiCqsD — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

وأضاف ياسر حمد الهدف الرابع في الدقيقة 85.

البحرين تكتسح كمبوديا

وتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة بعد فوزه الساحق 8-صفر على كمبوديا في المنامة.

FT: 🇧🇭 Bahrain 8-0 Cambodia 🇰🇭 A big win lifts Bahrain to the top of group C! 🔥#AsianQualifiers pic.twitter.com/Kl9DwuNzaO — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 3, 2021

وسجل كل من كميل الأسود وعلي مدن وإسماعيل عبداللطيف ثنائية، بينما أحرز محمد الرميحي هدفا وكذلك جاسم الشيخ لتكتمل الثمانية البحرينية.

وضمن المجموعة نفسها فازت إيران 3-1 على هونغ كونغ على ملعب نادي المحرق.

FT: IR Iran 🇮🇷 3️⃣ – 1️⃣ 🇭🇰 Hong Kong Iran resume their #AsianQualifiers campaign with 3️⃣ goals and 3️⃣ massive points to climb to second in Group C! pic.twitter.com/raZHs2HTy1 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 3, 2021

ورفعت البحرين رصيدها إلى 12 نقطة من 6 مباريات في الصدارة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن العراق الذي خاض 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لإيران من 5 مباريات أيضا.

وتقام الجولة المقبلة من المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي إيران مع البحرين والعراق مع كمبوديا.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🏆🇶🇦(منطقة آسيا) ترتيب المجموعة الـ3⃣ بعد مباريات اليوم 🗓 👀تابع بقية النتائج 👇https://t.co/Dm0jszI1wa pic.twitter.com/rPaaxeMk0y — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 3, 2021

هزيمة الكويت

وخسر المنتخب الكويتي صفر-3 غلى ملعبه أمام نظيره الأسترالي الذي عزز صدارته للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن الكويت بالمركز الثاني.

حالياً على الكاس One : منتخب أستراليا 🇦🇺 يتقدم 1-0 على الكويت 🇰🇼 في الدقيقة الأولى من بداية اللقاء … التصفيات الآسيوية المشتركة #قنوات_الكاس #أستراليا_الكويت#AsianQualifiers pic.twitter.com/9GcrniedPy — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

وتقدم المنتخب الأسترالي بعد مرور 50 ثانية فقط عن طريق آلان ليكي، قبل أن يضيف زميله جاكسون إيرفين الهدف الثاني في الدقيقة 24.

منتخب أستراليا 🇦🇺 يسجل هدفاً ثانياً على الكويت 🇰🇼 في الدقيقة 24 عن طريق جاكسون إيرفين .. هل تتوقع عودة الأزرق إلى اللقاء؟

التصفيات الآسيوية المشتركة #قنوات_الكاس #أستراليا_الكويت#AsianQualifiers pic.twitter.com/QpAS6zy1Mq — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

وفي الدقيقة 66 أضاف أجدين هروستيك الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي.

منتخب أستراليا 🇦🇺 يتقدم 3️⃣ – 0️⃣ على الكويت 🇰🇼 في الدقيقة 66 عن طريق أجدين هروستيك

التصفيات الآسيوية المشتركة #قنوات_الكاس #أستراليا_الكويت#AsianQualifiers pic.twitter.com/nb8OjJkJSx — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 3, 2021

يذكر أن الكويت تستضيف مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات، والتي تضم إلى جانبها منتخب أستراليا والأردن ونيبال وتايوان، وذلك لتفادي قيود السفر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ (منطقة آسيا) 🏆🇶🇦 ترتيب المجموعة الـ2⃣ بعد مباريات اليوم 🗓 👀كل النتائج 👇https://t.co/Dm0jszI1wa pic.twitter.com/wT3xbIpEuw — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 3, 2021

الإمارات تتقدم

وعلى ملعبها، فازت الإمارات 4-صفر على ماليزيا لتتقدم للمركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات.

وعادت الإمارات، التي تأهلت إلى كأس العالم مرة واحدة عام 1990، للمنافسة على التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني متقدمة بفارق الأهداف عن تايلند وماليزيا اللتين خاضتا 6 مباريات.

وتتصدر فيتنام المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بينما تتذيل إندونيسيا المجموعة بنقطة واحدة من 6 مباريات.

تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 🏆🇶🇦(منطقة آسيا) ترتيب المجموعة الـ7⃣ بعد مباريات اليوم 🗓 👀تابع بقية النتائج 👇https://t.co/Dm0jszI1wa pic.twitter.com/8amFWha1lJ — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 3, 2021

ووضع علي مبخوت الإمارات في المقدمة في الدقيقة 19 بعد تمريرة رائعة من عبدالله رمضان، وضاعف فابيو ليما النتيجة في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل مبخوت الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ثم مرر رمضان إلى ليما المندفع من الخلف ليسجل هدفه الشخصي الثاني بعدها بدقيقتين، لتنتهي المباراة 4-صفر.

وتعادلت تايلند 2-2 مع إندونيسيا على ملعب آل مكتوم في دبي ضمن المجموعة ذاتها.

وتقام الجولة المقبلة من المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي الإمارات مع تايلند، وفيتنام مع إندونيسيا.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.