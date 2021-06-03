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أهداف غزيرة وانتصارات عربية ثمينة في تصفيات مونديال قطر وكأس آسيا

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بهدف عبدالعزيز حاتم بمرمى الهند (رويترز)
لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بهدف عبدالعزيز حاتم بمرمى الهند (رويترز)
3/6/2021-|آخر تحديث: 4/6/202112:53 AM (مكة المكرمة)

باستثناء منتخب الكويت، حققت المنتخبات العربية انتصارات ثمينة في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، والتي جرت مبارياتها مساء الخميس وحفلت بالأهداف الغزيرة.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حلّق المنتخب القطري في صدارة المجموعة الخامسة بعد فوز صعب 1-صفر على نظيره الهندي.

وأحرز عبدالعزيز حاتم هدف قطر والمباراة الوحيد في الدقيقة 33 بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد متابعة تمريرة عرضية.

واستفادت قطر من النقص العددي في صفوف الهند عقب طرد راهول بيكي بعد 18 دقيقة من البداية إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وعلى الملعب نفسه، تعادلت بنغلاديش 1-1 مع أفغانستان.

ويغرد المنتخب القطري وحيدا في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، مقابل 12 نقطة لسلطنة عُمان من 5 مباريات.

وتأتي أفغانستان في المركز الثالث بـ5 نقاط من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن الهند و3 نقاط عن بنغلاديش.

ويلتقي في الجولة المقبلة، الاثنين 7 يونيو/حزيران الجاري، منتخب عُمان مع قطر، وبنغلاديش مع الهند.

منتخب فلسطين يقفز للمركز الثالث

وحقق منتخب فلسطين انتصاره الثاني في مسيرته بالمجموعة الرابعة للتصفيات، بفوزه الكبير 4 -صفر على نظيره السنغافوري.

وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط ليترك مؤخرة جدول ترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب السعودية (11 نقطة) ويقفز إلى المركز الثالث من 7 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب سنغافورة، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد خوضه 6 مباريات.

وافتتح نادر صيام التسجيل لفلسطين في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 23.

 

وعاد تامر صيام للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث للمنتخب الفلسطيني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء أيضا.

وأضاف ياسر حمد الهدف الرابع في الدقيقة 85.

البحرين تكتسح كمبوديا

وتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة بعد فوزه الساحق 8-صفر على كمبوديا في المنامة.

وسجل كل من كميل الأسود وعلي مدن وإسماعيل عبداللطيف ثنائية، بينما أحرز محمد الرميحي هدفا وكذلك جاسم الشيخ لتكتمل الثمانية البحرينية.

وضمن المجموعة نفسها فازت إيران 3-1 على هونغ كونغ على ملعب نادي المحرق.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 12 نقطة من 6 مباريات في الصدارة، متقدمة بفارق نقطة واحدة عن العراق الذي خاض 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لإيران من 5 مباريات أيضا.

وتقام الجولة المقبلة من المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي إيران مع البحرين والعراق مع كمبوديا.

هزيمة الكويت

وخسر المنتخب الكويتي صفر-3 غلى ملعبه أمام نظيره الأسترالي الذي عزز صدارته للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن الكويت بالمركز الثاني.

وتقدم المنتخب الأسترالي بعد مرور 50 ثانية فقط عن طريق آلان ليكي، قبل أن يضيف زميله جاكسون إيرفين الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 66 أضاف أجدين هروستيك الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي.

يذكر أن الكويت تستضيف مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات، والتي تضم إلى جانبها منتخب أستراليا والأردن ونيبال وتايوان، وذلك لتفادي قيود السفر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإمارات تتقدم

وعلى ملعبها، فازت الإمارات 4-صفر على ماليزيا لتتقدم للمركز الثاني في المجموعة السابعة من التصفيات.

وعادت الإمارات، التي تأهلت إلى كأس العالم مرة واحدة عام 1990، للمنافسة على التأهل بعدما رفعت رصيدها إلى 9 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني متقدمة بفارق الأهداف عن تايلند وماليزيا اللتين خاضتا 6 مباريات.

وتتصدر فيتنام المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بينما تتذيل إندونيسيا المجموعة بنقطة واحدة من 6 مباريات.

ووضع علي مبخوت الإمارات في المقدمة في الدقيقة 19 بعد تمريرة رائعة من عبدالله رمضان، وضاعف فابيو ليما النتيجة في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل مبخوت الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ثم مرر رمضان إلى ليما المندفع من الخلف ليسجل هدفه الشخصي الثاني بعدها بدقيقتين، لتنتهي المباراة 4-صفر.

وتعادلت تايلند 2-2 مع إندونيسيا على ملعب آل مكتوم في دبي ضمن المجموعة ذاتها.

وتقام الجولة المقبلة من المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي الإمارات مع تايلند، وفيتنام مع إندونيسيا.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

المصدر : وكالات

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