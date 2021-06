باستثناء منتخب الكويت، حققت المنتخبات العربية انتصارات ثمينة في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، والتي جرت مبارياتها مساء الخميس وحفلت بالأهداف الغزيرة.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حلّق المنتخب القطري في صدارة المجموعة الخامسة بعد فوز صعب 1-صفر على نظيره الهندي.

وأحرز عبدالعزيز حاتم هدف قطر والمباراة الوحيد في الدقيقة 33 بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد متابعة تمريرة عرضية.

واستفادت قطر من النقص العددي في صفوف الهند عقب طرد راهول بيكي بعد 18 دقيقة من البداية إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وعلى الملعب نفسه، تعادلت بنغلاديش 1-1 مع أفغانستان.

ويغرد المنتخب القطري وحيدا في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، مقابل 12 نقطة لسلطنة عُمان من 5 مباريات.

وتأتي أفغانستان في المركز الثالث بـ5 نقاط من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن الهند و3 نقاط عن بنغلاديش.

ويلتقي في الجولة المقبلة، الاثنين 7 يونيو/حزيران الجاري، منتخب عُمان مع قطر، وبنغلاديش مع الهند.

وحقق منتخب فلسطين انتصاره الثاني في مسيرته بالمجموعة الرابعة للتصفيات، بفوزه الكبير 4 -صفر على نظيره السنغافوري.

وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط ليترك مؤخرة جدول ترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب السعودية (11 نقطة) ويقفز إلى المركز الثالث من 7 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب سنغافورة، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد خوضه 6 مباريات.

وافتتح نادر صيام التسجيل لفلسطين في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عدي الدباغ الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وعاد تامر صيام للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث للمنتخب الفلسطيني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء أيضا.

وأضاف ياسر حمد الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة بعد فوزه الساحق 8-صفر على كمبوديا في المنامة.

A big win lifts Bahrain to the top of group C! 🔥 #AsianQualifiers pic.twitter.com/Kl9DwuNzaO

وسجل كل من كميل الأسود وعلي مدن وإسماعيل عبداللطيف ثنائية، بينما أحرز محمد الرميحي هدفا وكذلك جاسم الشيخ لتكتمل الثمانية البحرينية.

وضمن المجموعة نفسها فازت إيران 3-1 على هونغ كونغ على ملعب نادي المحرق.

FT: IR Iran 🇮🇷 3️⃣ – 1️⃣ 🇭🇰 Hong Kong

Iran resume their #AsianQualifiers campaign with 3️⃣ goals and 3️⃣ massive points to climb to second in Group C! pic.twitter.com/raZHs2HTy1

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 3, 2021