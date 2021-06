أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رحيل 8 لاعبين منهم المدافع البرازيلي ديفيد لويز عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى عودة النرويجي مارتن أوديغارد وزميله داني سيبايوس إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارتهما إلى أرسنال.

كان المدافع البرازيلي المخضرم ديفيد لويز قد أشار إلى أنه سيغادر أرسنال مع نهاية عقده، وذلك حينما وجّه خطاب وداع للجماهير عبر حسابه على "إنستغرام" الشهر الماضي.

يشار إلى أن لويز (34 عاما) والذي انضم إلى أرسنال قادما من تشلسي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني (11.29 مليون دولار) في أغسطس/آب عام 2019، شارك في 73 مباراة في كل البطولات مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

Our thanks and best wishes go to the following players across our teams whose contracts officially end with us on June 30, 2021…

— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2021