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أرسنال يستغني عن ثمانية لاعبين ويعيد المعارين إلى ريال مدريد

أرسنال يسعى لتجديد صفوفه بعد موسم كارثي (غيتي)
أرسنال يسعى لتجديد صفوفه بعد موسم كارثي (غيتي)
3/6/2021

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رحيل 8 لاعبين منهم المدافع البرازيلي ديفيد لويز عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى عودة النرويجي مارتن أوديغارد وزميله داني سيبايوس إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارتهما إلى أرسنال.

كان المدافع البرازيلي المخضرم ديفيد لويز قد أشار إلى أنه سيغادر أرسنال مع نهاية عقده، وذلك حينما وجّه خطاب وداع للجماهير عبر حسابه على "إنستغرام" الشهر الماضي.

يشار إلى أن لويز (34 عاما) والذي انضم إلى أرسنال قادما من تشلسي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني (11.29 مليون دولار) في أغسطس/آب عام 2019، شارك في 73 مباراة في كل البطولات مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

على الجانب الآخر، سيعود كل من أوديغارد وسيبايوس إلى ريال مدريد وذلك بعد نهاية فترة إعارتهما للمدفعجية.

وكان أوديغارد، الذي انضم إلى أرسنال في يناير/كانون الثاني الماضي، قد شارك في 20 مباراة في كل البطولات تحت قيادة أرتيتا حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

فيما كان سيبايوس قد وقع لأرسنال على سبيل الإعارة في يوليو/تموز من عام 2019، قبل أن يتم تمديد الإعارة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعد موسم رائع بدأ بصناعته لهدفين في أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي، وهو إنجاز لم يحققه في أرسنال من قبل سوى راي بارلور وهنريك مختاريان.

وشارك سيبايوس (24 عاما) في 40 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي، منها 25 مباراة أساسيا.

دور أنشيلوتي

كان من المتوقع أن ينتقل كل لاعب معار من ريال مدريد بشكل دائم إلى أرسنال، ومع عودة المعارين ناقش كارلو أنشيلوتي مدرب الريال حظوظ كل من داني سيبايوس ومارتن أوديغارد في المشاركة مع الفريق في موسم 2021-2022.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لقناة "إيه بي سي"، "مع تلك القائمة ودون اللاعبين المعارين مثل غاريث بيل وأوديغارد وسيبايوس، فقد وصل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ونافس على لقب الدوري، لذلك لدينا اللاعبون الذين يمكنهم الفوز بالبطولات".

وسيغادر حارس المرمى مات ريان الفريق بعد فترة إعارة قصيرة، في حين تم الاستغناء عن كل من ليفي لانج وجوزيف أولو ولوك بلانغ وجيسون سراها.

وقال أرسنال في بيان له، "كل التطورات المتعلقة باللاعبين وتمديد عقودهم وانضمامهم أو مغادرة الفريق سيتم الإعلان عنها رسميا بمجرد تأكيدها".

وأضاف "نحن نشكر اللاعبين المغادرين على مجهوداتهم وإسهاماتهم مع الفريق خلال فترات عقودهم الدائمة أو الإعارات".

وأنهى أرسنال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثامن برصيد 61 نقطة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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