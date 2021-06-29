لم يتوصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقده مع ناديه برشلونة الذي قضى فيه مسيرته بأكملها، وربما تنتهي علاقته المستمرة منذ 21 عاما مع النادي الكتالوني في منتصف ليل الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

ومع ذلك يمكن أن يبقى الهداف التاريخي لبرشلونة، الذي انضم إلى النادي وعمره 13 عاما في سبتمبر/أيلول 2000، إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران كلاعب حر، ولكنه لن ينتمي رسميا للنادي حتى يوقع عقدا جديدا للتمديد.

⚽ متعة الهدف لا تكتمل إلا بعد الاحتفال 💙❤️ pic.twitter.com/YNENlzpbeW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 24, 2021

ورفض النادي التعليق على موقف تجديد عقد ميسي ردا على سؤال من رويترز اليوم الثلاثاء في ظل تقارير متضاربة بشأن مستقبله مع الفريق، وفي ظل صمت ميسي أيضا فإن الشكوك إزاء استمراره مع الفريق تتضاعف.

وسيضع إخفاق النادي في التوصل إلى اتفاق قبل 30 يونيو/حزيران برشلونة ورئيسه جوان لابورتا في موقف بالغ الحرج، وقد يثير مزيدا من الشكوك بشأن الوضع المالي للنادي الأكثر خسارة في إسبانيا بعد جائحة كورونا.

ويبلغ إجمالي ديون النادي أكثر من مليار يورو في حين يعدّ عقد ميسي الحالي الذي وقعه في 2017 الأكثر سخاء في عالم كرة القدم طبقا لتقارير صحفية إسبانية.

وقال لابورتا هذا الشهر إن ميسي، الذي حاول الرحيل عن النادي العام الماضي بعد خلاف مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، يرغب في البقاء، ولكنه حث قائد الفريق على التجديد في أسرع وقت.

وأصبح ميسي (34 عاما) أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية يوم الاثنين بعد مشاركته في الفوز 4-1 على بوليفيا في بطولة كوبا أميركا.

🙌 رقم قياسي جديد 👑 ليو #ميسي يصبح اللاعب الأكثر ظهوراً بقميص منتخب الأرجنتين على مر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 148 مباراة دولية 🇦🇷 @Argentina

🏆#CopaAmerica2021 pic.twitter.com/0KFo7OuQ8R — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 29, 2021

وارتبط ميسي الموسم الماضي بالانتقال إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أخبر اللاعب برشلونة رسميا برغبته في الرحيل، ولكن الصفقة تعثرت بسبب إصرار النادي على بند الشرط الجزائي الضخم في عقد قائد البلوغرانا.

في حين ذكرت تقارير عدة أن النجم الأرجنتيني قد ينتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للانضمام إلى مواطنه أنخيل دي ماريا وزميله السابق في برشلونة نيمار الذي صرح مرارا أنه يتمنى اللعب بجوار ميسي مجددا الموسم المقبل.