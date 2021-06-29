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إنجلترا تفوز على ألمانيا وتتأهل لربع نهائي بطولة أوروبا

كين يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لإنجلترا (غيتي)
كين يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لإنجلترا (غيتي)
29/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202112:05 AM (مكة المكرمة)

تأهلت إنجلترا إلى الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم بفوزها 2-صفر على غريمتها ألمانيا بعد أن هز رحيم سترلينغ وهاري كين الشباك في الشوط الثاني بملعب ويمبلي، اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي البطولة.

وهذه أول مباراة في الأدوار الإقصائية ببطولة أوروبا تفوز فيها إنجلترا خلال الوقت الأصلي، وتحقق الفوز بعد اشتراك لاعب الوسط جاك غريليش كبديل في الدقيقة 69.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 75 عندما مرر لوك شو كرة عرضية من اليسار إلى سترلينغ الذي بدأ الهجمة وأنهاها بلمسة بسيطة في الشباك من مدى قريب ليشعل حماس الجماهير.

وسجل كين الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تمريرة عرضية من البديل غريليش انقض عليها كين بضربة رأس في شباك الحارس مانويل نوير.

كما أبلى الحارس جوردان بيكفورد بلاء حسنا في التصدي لمحاولة من تيمو فيرنر قبل أن يبعد تسديدة قوية من كاي هافرتس. وفي الجانب الآخر، تدخل ماتس هوملز ليحرم كين من التسجيل في الدقيقة 45.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي ضد أحد منتخبي السويد أو أوكرانيا اللذين يلتقيان في ثمن النهائي في غلاسغو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

المصدر : رويترز

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