تأهلت إنجلترا إلى الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم بفوزها 2-صفر على غريمتها ألمانيا بعد أن هز رحيم سترلينغ وهاري كين الشباك في الشوط الثاني بملعب ويمبلي، اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي البطولة.

وهذه أول مباراة في الأدوار الإقصائية ببطولة أوروبا تفوز فيها إنجلترا خلال الوقت الأصلي، وتحقق الفوز بعد اشتراك لاعب الوسط جاك غريليش كبديل في الدقيقة 69.

🎉 فرحة عارمة للإنكليز في ويمبلي وخيبة أمل كبيرة للمنتخب الألماني. 🇩🇪 الفوز الأول لإنكلترا على ألمانيا على ملعب ويمبلي منذ عام 1975 (46 عاماً) !📅 🔙 بعد إخفاقه عام 1996 في تحقيق الفوز على ألمانيا كسب ساوثغيت الرهان وتغلّب على "المانشافت" #انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/5SDr066xhx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 75 عندما مرر لوك شو كرة عرضية من اليسار إلى سترلينغ الذي بدأ الهجمة وأنهاها بلمسة بسيطة في الشباك من مدى قريب ليشعل حماس الجماهير.

هدف لإنكلترا!!!!!!! رحيم ستيرلينغ لم يرحم ألمانيا و يسجل الهدف الأول لإنكلترا 🔥#انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/1aRTqPpEWg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

وسجل كين الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تمريرة عرضية من البديل غريليش انقض عليها كين بضربة رأس في شباك الحارس مانويل نوير.

كما أبلى الحارس جوردان بيكفورد بلاء حسنا في التصدي لمحاولة من تيمو فيرنر قبل أن يبعد تسديدة قوية من كاي هافرتس. وفي الجانب الآخر، تدخل ماتس هوملز ليحرم كين من التسجيل في الدقيقة 45.

الدقيقة 45+1: ألمانيا تنجو من هدف محقق!!!!! 😲 هاري كاين أساء ترويض الكرة ✖️وهوميلز أبعدها منقذا الـ"مانشافت" من هدف قاتل في نهاية الشوط الأول! 👀 من سيحسم نتيجة المباراة في الشوط الثاني ؟ 🤔#يورو2020 | #انكلترا_المانيا pic.twitter.com/aPX3do4VGL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

ويلعب المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي ضد أحد منتخبي السويد أو أوكرانيا اللذين يلتقيان في ثمن النهائي في غلاسغو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.