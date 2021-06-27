رغم شطب عشرات الحكام وإيقاف آخرين، فإن مستوى التحكيم الأفريقي يواصل الانحدار، والأخطاء الكارثية مستمرة وآخرها القرارات التحكيمية المثيرة "للشكوك" في مباراة الأهلي المصري مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس السبت.

وكرر الأهلي -حامل اللقب وبطل أفريقيا 9 مرات- فوزه على الترجي وانتصر 3-0 في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في القاهرة، ليتفوق 4-0 في مجموع المباراتين (فاز الأهلي 1-0 في تونس) ويتأهل لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي صعد على حساب الوداد المغربي في وقت سابق أمس السبت أيضا.

وستقام المباراة النهائية بمدينة الدار البيضاء المغربية في 17 يوليو/ تموز المقبل.

وشهدت المباراة أداء تحكيميا هزيلا رغم أهمية المباراة والبطولة، وبدت صافرة الحكم الكاميروني نيانت أليوم مهتزة بل وراية مساعديه أيضا، وحفظ حكم الفيديو المساعد "فار" الدولي المغربي رضوان جيد ماء وجه الطاقم بتصويبه بعض الأخطاء الكارثية ضد الأهلي التي كانت من الممكن أن تغير نتيجة المباراة.

الحكم الرابع دخل في مشادة كلامية مع سيد عبد الحفيظ مدير فريق الأهلي (رويترز)

ضربة جزاء بالإكراه

وسنختصر المهزلة التحكيمية بالمباراة في أهم حالتين، وأولهما عندما كانت النتيجة التعادل السلبي في الدقيقة 32، حيث انطلق مهاجم الأهلي محمد طاهر بالكرة داخل منطقة جزاء الترجي فقفز عليه المدافع إلياس شتي وأعاقه بذراعه الأيسر فأسقطه على الأرض في مخالفة رآها الجميع إلا الحكم ومساعده الأول.

ولم يحرك الحكم ساكنا تجاه المخالفة وأشار باستمرار اللعب وسط ثورة عارمة من لاعبي الأهلي وجهازه الفني، وبعد مرور ثوان احتسب الحكم مخالفة على الأهلي ليلتف حوله الجميع مطالبين بركلة جزاء، لكنه لم يستجب لهم فطلبوا اللجوء لحكم الفار الذي يبدو أنه أشار على الحكم بوجود مخالفة عبر الاتصال اللاسلكي بينهما، فاضطر الحكم (مكرها فيما يبدو) لمراجعة الحالة عبر شاشة الفار ليتأكد من استحقاق الأهلي لضربة جزاء (صحيحة) بل وطرد مدافع الترجي لأنه حرم المنافس من فرصة محققة لتسجيل هدف (قرار صحيح)، حيث أمسكه ولم يكن ينافسه لقطع الكرة، ليتحول الاعتراض إلى لاعبي الترجي لكن بعدما قضي الأمر وحقق الحكم العدالة.

#دوري_أبطال_أفريقيا الحكم يرضخ لاحتجاجات لاعبي الأهلي ويلجأ للـVAR

ثم يعلن ركلة جزاء وطرد 🟥

التونسي علي معلول ينجح في تنفيذ الركلة ويضعها داخل شباك الترجي #دوري_أبطال_أفريقيا #CAFCL pic.twitter.com/zUp8og1uaO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2021

3 ملاحظات

وهنا لنا 3 ملاحظات، الأولى أن الحكم كان بعيدا جدا عن الحالة التحكيمية، حيث ظل قرب منتصف الملعب أثناء وقوع المخالفة داخل منطقة الجزاء، وهذه "جريمة" تحكيمية بالنسبة لحكام النخبة في أي مكان، وخاصة أن أليوم لديه خبرة دولية ممتدة منذ 2008 ولا يجب أن يتمركز بهذا الشكل المعيب مطلقا.

ثانيا؛ كان يجب على الحكم المساعد الأول مساعدة الحكم باتخاذ قرار ضربة الجزاء أو الإشارة عليه عبر التواصل اللاسلكي بينهما، لأن مخالفة (المسك والإعاقة بالذراع) واضحة وضوح الشمس بالنسبة له، حيث وقعت أمامه مباشرة دون أي عائق للرؤية الواضحة.

ثالثا؛ سجل التونسي علي معلول هدف التقدم للأهلي من ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 38، أي أن اللعب توقف نحو 6 دقائق وذلك لا يصح أن يحدث في مباريات المستوى الأول وفي بطولة قارية كبرى كدوري أبطال أفريقيا، فمراجعة الفار لا يجب أن تستغرق كل هذا الوقت مطلقا.

#دوري_أبطال_أفريقيا محمد مجدي أفشه مرر كرة حاسمة لحسين الشحات الذي انفرد

بالمرمى وأودعها الشباك بشكل رائع.. احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو 📺#CAFCL pic.twitter.com/8dRhmPuVoX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2021

تسلل غير موجود

وفي الشوط الثاني سجل البديل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في بالدقيقة 60، لكن الحكم المساعد الثاني أعلن إلغاء الهدف بحجة تسلل الشحات لحظة تمرير الكرة إليه لتتوقف المباراة دقائق أخرى بعدها ينقذ حكم الفار مجددا الطاقم الكاميروني من السقوط في خطأ جسيم ويحتسب الهدف، لأن حمدي النقاز مدافع الترجي كان -مع حارس مرماه- أقرب إلى خط مرماه من الشحات لحظة التمرير إليه؛ أي يغطيان التسلل كما تنص المادة 11 من قانون كرة القدم "التسلل" وهذا يعني أن الهدف صحيح ولا غبار عليه.