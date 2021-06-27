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حكيمي إلى باريس سان جيرمان.. تفاصيل الصفقة المرتقبة

27/6/2021-|آخر تحديث: 27/6/202108:11 PM (مكة المكرمة)

اقترب المدافع المغربي أشرف حكيمي من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو إن ممثلي النجم المغربي يعملون على استكمال آخر تفاصيل صفقة انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وأوضح أن الاتفاق ينص على انتقال حكيمي مقابل 60 مليون يورو، مع 10 ملايين يورو إضافية هي عبارة عن منح ومكافآت سيحصل عليها النادي الإيطالي بناء على أداء اللاعب ونتائجه مع الفريق.

وأشار الصحفي إلى أن حكيمي سيوقع عقدا مع باريس سان جيرمان يمتد إلى 2026.

وعلى عكس التقارير المتداولة مؤخرا، نفى رومانو أي تواصل بين ممثلي حكيمي ونادي تشلسي الإنجليزي، وقال إن باريس سان جيرمان كان الفريق الوحيد الذي تفاوض مع اللاعب.

وسجل حكيمي -خريج مدرسة ريال مدريد- 7 أهداف وصنع 11 في 45 مباراة مع إنتر ميلان خلال الموسم الماضي.

يذكر أن سان جيرمان حسم في وقت سابق صفقة الهولندي فينالدوم، وهو يقترب من التوقيع مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وأكدت تقارير صحفية في إسبانيا ان القائد السابق لريال مدريد سيرخيو راموس يقترب بدوره من الالتحاق بالنادي الباريسي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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