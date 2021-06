حكيمي إلى باريس سان جيرمان.. تفاصيل الصفقة المرتقبة

اقترب المدافع المغربي أشرف حكيمي من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو إن ممثلي النجم المغربي يعملون على استكمال آخر تفاصيل صفقة انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وأوضح أن الاتفاق ينص على انتقال حكيمي مقابل 60 مليون يورو، مع 10 ملايين يورو إضافية هي عبارة عن منح ومكافآت سيحصل عليها النادي الإيطالي بناء على أداء اللاعب ونتائجه مع الفريق.

Achraf Hakimi to Paris Saint-Germain, here we go! Agreement reached tonight – medicals next week. Contract until June 2026. 🔴🔵 #PSG

Inter will receive €60m + €10m add ons. Chelsea never made an official bid, only talks. 🇲🇦 #CFC

Donnarumma and Hakimi will be announced soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2021