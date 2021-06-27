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المنتخب الإيطالي يحطم رقما قياسيا تاريخيا بفوزه على النمسا في بطولة أوروبا

فرحة عارمة بعد تسجيل هدف فوز إيطاليا على النمسا (غيتي)
فرحة عارمة بعد تسجيل هدف فوز إيطاليا على النمسا (غيتي)
27/6/2021

حطم المنتخب الإيطالي لكرة القدم رقمه القياسي السابق الذي حققه بقيادة حارس مرماه الأسطوري دينو زوف، الذي حافظ على نظافة شباكه طوال 1143 دقيقة بين عامي 1972 و1974.

ونجح منتخب إيطاليا في تحطيم هذا الرقم القياسي بعد تعادله سلبيا خلال الوقت الأصلي من مباراته أمام النمسا في نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) وامتداد المباراة لوقت إضافي.

وتأهل المنتخب الإيطالي إلى ربع النهائي للبطولة بعد فوزه بصعوبة على النمسا 2-1 في شوطي المباراة الإضافيين.

ودخل الآزوري مباراته أمام النمسا في ملعب ويمبلدون بالعاصمة لندن من دون أن تتلقى شباكه أهدافا في 1055 دقيقة، وبالتالي كان في حاجة إلى 88 دقيقة أخرى لتحطيم الرقم القياسي للجيل السابق للفريق بقيادة الحارس زوف.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال.

ويسعى الآزوري لاستعادة أمجاده الأوروبية بعد سنوات عجاف غاب فيها عن البطولات الدولية.

وشهدت المباراة حدثا فريدا أيضا، حيث انضم فيديريكو كييزا -صاحب الهدف الأول في مرمى النمسا- إلى والده إنريكو كييزا الذي سجل للمنتخب الإيطالي أيضا، لكن في مرمى جمهورية التشيك ببطولة يورو 1996.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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