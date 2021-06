حمل البديل فيدريكو كييزا لمحة من تاريخ عائلته عندما هز الشباك خلال فوز إيطاليا 2-1 على النمسا، بعد وقت إضافي في الدور ثمن النهائي لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمس السبت، ليستغل فريق المدرب روبرتو مانشيني اللعب الجماعي من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

واللاعب البالغ من العمر 23 عاما، الذي ضاعف هدفه البديل الآخر ماتيو بيسينا، هو ابن مهاجم إيطاليا السابق إنريكو كييزا، الذي سجل أمام جمهورية التشيك في بطولة أوروبا 1996 بملعب أنفيلد في ليفربول.

🇮🇹 Federico Chiesa joins his dad Enrico by scoring at a EURO finals tournament 👏

ℹ️ Enrico Chiesa found the net against Czech Republic at EURO '96 @azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/Pr8zccgKNx

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021