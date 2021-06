ذكرت تقارير صحفية أن النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، أنفق أكثر من نصف مليون يورو خلال ساعات في مطعم بجزيرة ميكونوس اليونانية.

ويستمتع هالاند بإجازاته في الجزيرة اليونانية، التي تعد قبلة للمشاهير ونجوم كرة القدم، وذلك قبل العودة للتدريبات مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني استعدادا للموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" (Daily mail) البريطانية معلومات من اليونان تؤكد أن المهاجم الشاب أنفق في جلسة بأحد المطاعم 500 ألف يورو خلال 5 ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند ترك 30 ألف يورو هدية لعمال المطعم بعد مغادرته.

ولم يتأخر اللاعب في الرد، وقال -عبر حسابه على موقع تويتر- إن تلك التقارير تصنف ضمن "الأخبار الزائفة"، وكتب مازحا "لقد نسوا التحدث عن الوجبة الرئيسية".

…I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021