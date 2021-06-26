البث الحي
كرة قدم

هالاند متهم بإنفاق نصف مليون يورو في جلسة بمطعم يوناني

26/6/2021

ذكرت تقارير صحفية أن النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، أنفق أكثر من نصف مليون يورو خلال ساعات في مطعم بجزيرة ميكونوس اليونانية.

ويستمتع هالاند بإجازاته في الجزيرة اليونانية، التي تعد قبلة للمشاهير ونجوم كرة القدم، وذلك قبل العودة للتدريبات مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني استعدادا للموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" (Daily mail) البريطانية معلومات من اليونان تؤكد أن المهاجم الشاب أنفق في جلسة بأحد المطاعم 500 ألف يورو خلال 5 ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند ترك 30 ألف يورو هدية لعمال المطعم بعد مغادرته.

ولم يتأخر اللاعب في الرد، وقال -عبر حسابه على موقع تويتر- إن تلك التقارير تصنف ضمن "الأخبار الزائفة"، وكتب مازحا "لقد نسوا التحدث عن الوجبة الرئيسية".

وسجل هالاند 41 هدفا في 41 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وهو محل اهتمام العديد من الأندية وفي مقدمتها ريال مدريد، غير أن إدارة النادي الألماني أكدت مرارا أن اللاعب غير قابل للبيع، وسيستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي

موسيماني مدرب الأهلي يمسك سيد عبد الحفيظ مدير الفريق أثناء مشادته مع الحكم الرابع اعتراضا على عدم احتساب ضربة الجزاء (رويترز)

بالفيديو.. البدلاء يصنعون الفارق واللعب الجماعي طريق إيطاليا للتتويج بيورو 2020

المنتخب الإيطالي بكامله يحتفل بالتأهل لربع نهائي يورو 2020 (غيتي)

بالفيديو.. المنتخب الإيطالي يحطم رقما قياسيا تاريخيا بفوزه على النمسا وكييزا ينضم لوالده

فرحة عارمة بعد تسجيل هدف فوز إيطاليا على النمسا (غيتي)

مشجعو إنجلترا مهددون بعقوبات بسبب أغنية تستعيد أجواء الحرب العالمية الثانية

مشجعون لمنتخب إنجلترا بعد نهاية المباراة أمام التشيك في يورو 2020 (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

كشف عنه قبل 10 سنوات ووصفه “بالمجنون”.. أردوغان يدشن أعمال مشروع “قناة إسطنبول” العملاق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول سيستغرق 6 سنوات (الأناضول)

العودة للرئاسة وإيران وبوتين.. ترامب يظهر مجددا ويتهم بايدن بتدمير الولايات المتحدة

ترامب بدأ من أوهايو أنشطة سياسية يهدف من خلالها لتأكيد قوته داخل الحزب الجمهوري (الأناضول)

تقرير البنتاغون الذي طال انتظاره: الأجسام الطائرة المجهولة ليست كائنات فضائية

تمت دراسة 140 حدثا جويا بين عامي 2004 و2021 (بيكساباي)

مليون دولار ثمنا لرأس مبارك.. أسرار محاولة اغتياله في أديس أبابا قبل 26 عاما

الشيخ متولي الشعراوي مع الرئيس مبارك في احتفال أقيم عقب نجاته من محاولة الاغتيال (مواقع التواصل)