حملت جماهير نادي أشانتي كوتوكو الغاني معلق مباراة فريقهم أمام كاريلا يونايتد في إطار منافسات الدوري المحلي، إلى خارج الملعب، بسبب وصفه ركلة جزاء احتسبت للفريق بأنها غير صحيحة.

وأظهرت صور متداولة عبر منصات التواصل، مجموعة من الجماهير الحاضرة، وهي تحمل المعلق الذي كان في مقعده المخصص للتعليق، إلى خارج الملعب.

Yesterday's Ghana Premier league game Asante Kotoko vs Karela United saw a bizarre incident as a match commentator was forcefully removed by the fans from the stadium for questioning the legitimacy of a penalty that was awarded to Asante Kotoko. pic.twitter.com/shhuW87eSq

