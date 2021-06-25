حملت جماهير نادي أشانتي كوتوكو الغاني معلق مباراة فريقهم أمام كاريلا يونايتد في إطار منافسات الدوري المحلي، إلى خارج الملعب، بسبب وصفه ركلة جزاء احتسبت للفريق بأنها غير صحيحة.

وأظهرت صور متداولة عبر منصات التواصل، مجموعة من الجماهير الحاضرة، وهي تحمل المعلق الذي كان في مقعده المخصص للتعليق، إلى خارج الملعب.

Yesterday's Ghana Premier league game Asante Kotoko vs Karela United saw a bizarre incident as a match commentator was forcefully removed by the fans from the stadium for questioning the legitimacy of a penalty that was awarded to Asante Kotoko. pic.twitter.com/shhuW87eSq — African Soccer Updates (@Africansoccerup) June 24, 2021

وبحسب تصريحات من المدير الإداري لكوتوكو، إيمانويل نيوتن داسوبيري، لموقع "سيتي سبورتس" (Citi Sports)، فإن النادي قد فتح تحقيقا في الحادث وقدم اعتذارا للمعلق المذكور.

وأضاف "أود أن أعتذر بلا تحفظ عما حدث للمعلق، لم يلفت انتباهنا هذا رسميا لكننا رأينا الصور ونأسف جدا لما حدث.. سوف نتناول هذا الأمر ونحقق فيه أكثر، لأن الإعلامي يجب أن يشعر بالحرية والأمان أثناء أداء واجبه".

وانتهت المباراة بفوز كوتوكو بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق الأهداف فقط، وتنتظره مواجهة حاسمة في الأسبوع الـ31 مع نادي "هارتس أوف أوك" المتصدر.