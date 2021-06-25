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كأس العرب 2021.. تعرف على المجموعات بعد ختام التصفيات

25/6/2021

حسم منتخب البحرين آخر بطاقات التأهل إلى كأس العرب بعد فوزه، اليوم الجمعة، على منتخب الكويت 2-صفر بملعب خليفة الدولي في الدوحة.

واستضافت العاصمة القطرية 7 مباريات لحسم آخر 7 بطاقات للتأهل لنهائيات البطولة المقررة نهاية العام الجاري في قطر، بمشاركة 16 منتخبا عربيا، في 4 مجموعات.

واختتمت تصفيات كأس العرب بمواجهة البحرين والكويت، وانتهت بفوز البحرين بهدفي علي حرم في الدقيقة 74 وهاشم سيد عيسى في الدقيقة 94.

وبفوزه اليوم، انضم منتخب البحرين إلى المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر صاحبة الأرض والضيافة والعراق وعُمان.

وستضم المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، فيما تتنافس منتخبات المغرب والسعودية والأردن وفلسطين في المجموعة الثالثة.

وستشهد المجموعة الرابعة مواجهات بين الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

واعتمد الاتحاد الدولي (فيفا) كأس العرب لتقام بين الأول و18ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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