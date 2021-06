سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية أمس الأربعاء، وقاد منتخب بلاده للتعادل 2-2 مع فرنسا في ختام دور المجموعات بكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ورفع رونالدو رصيده مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف ليعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا على مستوى المنتخبات، والمسجل باسم الإيراني علي دائي.

وبدأت رحلة رونالدو بهدف سجله في مرمى اليونان في اللقاء الافتتاحي ليورو 2004 وهو بعمر 17 عاما، لتستمر مسيرة التألق إلى يومنا هذا، بفصول وأرقام جديدة تضاف لواحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

Clear the corner. Sprint to the other end of the pitch & score. All inside 14.5 seconds!

