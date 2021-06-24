سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية أمس الأربعاء، وقاد منتخب بلاده للتعادل 2-2 مع فرنسا في ختام دور المجموعات بكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ورفع رونالدو رصيده مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف ليعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا على مستوى المنتخبات، والمسجل باسم الإيراني علي دائي.

وبدأت رحلة رونالدو بهدف سجله في مرمى اليونان في اللقاء الافتتاحي ليورو 2004 وهو بعمر 17 عاما، لتستمر مسيرة التألق إلى يومنا هذا، بفصول وأرقام جديدة تضاف لواحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

💨 Cristiano Ronaldo 🤯

Clear the corner. Sprint to the other end of the pitch & score. All inside 14.5 seconds! 🔥#EUROmobility | @volkswagen | #EURO2020 pic.twitter.com/1nvnFZLBxE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

غير أن هذا التألق لا يرضي بعض الناقمين على رونالدو، ويتهمونه بأنه حقق هذا الرقم لاستفادته من الكثير من ركلات الجزاء، فهل حقا سجل الدون نصف أهدافه من ركلات جزاء؟

تظهر الإحصائيات أن من بين 109 أهداف، سجل رونالدو 14 هدفا فقط من ركلات جزاء، وأحرز 51 من أهدافه في المباريات الودية، و41 في تصفيات كأس العالم.

وسجل رونالدو 89 هدفا من داخل منطقة العمليات، و20 من خارجها، وأحرز 9 أهداف من مخالفات مباشرة.

وسجل رونالدو أهدافه في 178 مباراة مع البرتغال وكانت في شباك 44 منتخبا، فيما أحرز دائي أهدافه بشباك 35 منتخبا خلال 149 مباراة مع إيران، ويشترك اللاعبان في إحراز أهداف في شباك البوسنة ومصر والسعودية وأوكرانيا وبنما وكوريا الشمالية.

وتعتبر السويد وليتوانيا أكثر المنتخبات التي سجل أمامها النجم البرتغالي بـ7 أهداف في شباك كل منتخب.