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هدف مذهل و10 دقائق إضافية في فوز مثير للجدل للبرازيل بكوبا أميركا

24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202108:42 AM (مكة المكرمة)

تأخرت البرازيل لأول مرة في 8 مباريات لكنها ردت بهدف مثير للجدل قبل أن تخطف الفوز 2-1 على كولومبيا في الوقت المحتسب بدل الضائع في كأس كوبا أميركا لكرة القدم الليلة الماضية.

ودخلت حاملة اللقب المباراة بعد الفوز في آخر 9 مواجهات، لكن اهتزت شباكها بعد 10 دقائق عندما أحرز لويس دياز هدفا مذهلا.

وأرسل خوان كوادرادو تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، وقفز دياز لاعب وسط بورتو بشكل أكروباتي ليسدد كرة مباشرة في مرمى فيفرتون.

واستحوذت البرازيل على الكرة وصنعت كل الفرص، لكن كولومبيا قامت بعمل رائع في إغلاق المساحات أمام هجوم صاحبة الأرض.

وأدركت البرازيل التعادل قبل 12 دقيقة من النهاية بشكل مثير للجدل.

ومع انطلاق البرازيل في هجمة اصطدمت الكرة بالحكم نستور بيتانا وانتظر لاعبو كولومبيا إيقاف اللعب لكن الحكم الأرجنتيني، الذي أدار نهائي كأس العالم 2018، أشار بمواصلة اللعب.

واستغلت البرازيل ذلك وحوّل روبرتو فيرمينو تمريرة عرضية بضربة رأس داخل مرمى ديفيد أوسبينا الذي أفلتت الكرة من يده في الليلة التي عادل فيها رقم كارلوس فالديراما القياسي بالمشاركة في 111 مباراة مع المنتخب.

ورفض رينالدو رويدا مدرب كولومبيا الحديث عن الواقعة، وقال "أعتقد أن ما حدث مع الحكم شتت تركيز فريقي".

واحتج لاعبو كولومبيا على احتساب الهدف حتى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأدت الاحتجاجات إلى احتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع، وزاد كاسيميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل فوزها الثالث في 3 مباريات في البطولة.

واعتبر كاسيميرو قائد البرازيل أن فريقه استحق الفوز، وقال "البرازيل تستحق التهنئة بسبب قوتها الذهنية والتفوق طيلة الوقت والحصول على المكافأة في النهاية لأن الهدوء ساعدنا في بحثنا عن الهدف. هذه هي العقلية التي يجب أن نملكها. (كولومبيا) هاجمت مرة واحدة وأحرزت هدفا وتراجعت للدفاع وحولت المباراة إلى مواجهة بين هجوم ودفاع".

وكانت البرازيل ضمنت التأهل إلى ربع النهائي، وتتنافس كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا على 3 مقاعد أخرى من المجموعة الثانية.

المصدر : وكالات

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