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جماهير الكرة حول العالم تحتفي بهداف العالم رونالدو ودائي يهنئه

رونالدو يحتفل بإنجازه التاريخي (رويترز)
رونالدو يحتفل بإنجازه التاريخي (رويترز)
24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202107:00 PM (مكة المكرمة)

احتفت جماهير كرة القدم حول العالم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد معادلة رقم الإيراني علي دائي، ووصوله للهدف رقم 109 مع منتخب بلاده.

وسجل رونالدو هدفي منتخب البرتغال في مباراته أمام المنتخب الفرنسي، أمس الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات باليورو، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر حساب بطولة يورو 2020 رونالدو بماكينة الأهداف، كما أشاد به خبراء اللعبة حول العالم.

وقال دائي في منشور له عبر إنستغرام" التهاني لرونالدو..الذي أصبح الآن على بُعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي للأهداف الدولية للرجال".

وأضاف "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو بطل كرة القدم العظيم والإنساني الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، أعاد رونالدو نشر ما قاله دائي، عبر خاصية القصص القصيرة في إنستغرام، ورد قائلا "البطل الحقيقي سيظل بطلا للأبد، شعرت بفخر كبير حين قرأت هذه الكلمات الرقيقة من أسطورة مثلك.. شكرا علي دائي".

وعبرت الجماهير عبر منصات التواصل، عن سعادتهم بوصول رونالدو لهذا الإنجاز، والذي يعد امتدادا لسلسلة الأرقام القياسية التي يقوم بتحطيمها خلال البطولة الأوروبية.

وعلق المحلل الرياضي، محمد عواد، في تغريدة له، "تستطيع أن تناقش بأي شيء بخصوص رونالدو.. لكن لن تستطيع نقاش بأنه (الرجل الأكثر طموحا وتجددا بالطموح في تاريخ الرياضة)".

وقال المعلق الرياضي، علي سعيد الكعبي، في تغريدة أخرى "لا يمكنك إيقاف الساعة، وكذلك لا يمكنك إيقاف رونالدو، قريبا 110 أهداف دولية، وحيدا منفردا، والبقية خلفه، سعداء أننا عشنا زمنه".

 

المصدر : وكالة سند
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