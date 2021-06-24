أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، اليوم الخميس، موافقته على مقترح لإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية، التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب على أن يسري القرار اعتبارا من المرحلة التأهيلية في موسم 2021-2022.

وبدأ اليويفا بتطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في موسم 1965-1966 لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب، في حال تساوى الفريقان في النتيجة الإجمالية، حيث يفوز الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه.

لكن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات الموسم الماضي، بعد أن أقيمت بعض المباريات في ملاعب محايدة بدون جماهير بسبب وباء كوفيد-19.

وبدلا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب، تليهما ركلات ترجيح إذا استمر التعادل قائما بين الفريقين.

ومن المتوقع، أن يواجه التعديل بانتقادات أيضا؛ لأنه سيساوي بين الأهداف "الصعبة" المسجلة على ملعب المنافس مع الأهداف التي يسجلها الفريق على ملعبه ووسط جماهيره، خاصة أن أزمة كورونا بدأت تنحسر، وعادت الجماهير إلى الملاعب مجددا؛ بل ملأت بعض الملاعب في يورو 2020.

وفسر رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفرين، القرار بقوله "التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها، حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفا خارج الأرض قد يمنحه أفضلية بعد ذلك".

وقال اليويفا أيضا إنه نظرا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب، فإنه سيتم أيضا إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات.

ومن المتوقع، أن يغير ذلك القرار من طريقة وأسلوب الفرق في مباريات الذهاب والإياب، ولا سيما الفرق الكبرى، وسيخفف من الحرص على عدم تسجيل الأهداف على ملعبها، كما سيشجع طرق اللعب الهجومية.