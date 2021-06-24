البث الحي
كرة قدم

اليويفا يلغي قاعدة الأهداف خارج الأرض في كل مسابقات الأندية

صورة تحولت لأيقونة لنجم سان جيرمان مبابي، وهو في طريقه للتسجيل بمرمى برشلونة على ملعب كامب نو (رويترز)
صورة تحولت لأيقونة لنجم سان جيرمان مبابي، وهو في طريقه للتسجيل بمرمى برشلونة على ملعب كامب نو (رويترز)
24/6/2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، اليوم الخميس، موافقته على مقترح لإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية، التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب على أن يسري القرار اعتبارا من المرحلة التأهيلية في موسم 2021-2022.

وبدأ اليويفا بتطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في موسم 1965-1966 لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب، في حال تساوى الفريقان في النتيجة الإجمالية، حيث يفوز الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه.

لكن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات الموسم الماضي، بعد أن أقيمت بعض المباريات في ملاعب محايدة بدون جماهير بسبب وباء كوفيد-19.

وبدلا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب، تليهما ركلات ترجيح إذا استمر التعادل قائما بين الفريقين.

ومن المتوقع، أن يواجه التعديل بانتقادات أيضا؛ لأنه سيساوي بين الأهداف "الصعبة" المسجلة على ملعب المنافس مع الأهداف التي يسجلها الفريق على ملعبه ووسط جماهيره، خاصة أن أزمة كورونا بدأت تنحسر، وعادت الجماهير إلى الملاعب مجددا؛ بل ملأت بعض الملاعب في يورو 2020.

وفسر رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفرين، القرار بقوله "التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها، حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفا خارج الأرض قد يمنحه أفضلية بعد ذلك".

وقال اليويفا أيضا إنه نظرا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتي ذهاب وإياب، فإنه سيتم أيضا إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات.

ومن المتوقع، أن يغير ذلك القرار من طريقة وأسلوب الفرق في مباريات الذهاب والإياب، ولا سيما الفرق الكبرى، وسيخفف من الحرص على عدم تسجيل الأهداف على ملعبها، كما سيشجع طرق اللعب الهجومية.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

يويفا يُذكر المنتخبات بالالتزامات التعاقدية مع الرعاة بعد واقعة رونالدو

رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إزاحة كريستيانو رونالدو قائد البرتغال زجاجة كوكاكولا أثناء مؤتمر صحفي في بطولة أوروبا الحالية بإبلاغ المنتخبات أن لديها التزامات تعاقدية تجاه رعاة البطولة.

17/6/2021

100 مباراة إضافية بدوري الأبطال الجديد.. الدوريات الأوروبية ترفع الصوت في وجه "اليويفا"

تريد الدوريات الكبرى بأوروبا -وبينها البريميرليغ- من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إعادة النظر بالتغييرات المقترحة على دوري الأبطال بخضم مخاوف من ازدحام جدول المباريات بسبب 100 مباراة إضافية.

18/2/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. يورو 2020 تشهد منافسة مفتوحة على اللقب بعد تعثر 5 منتخبات كبيرة

فرنسا بطلة العالم فشلت في الفوز على المجر، والبرتغال خسرت أمام ألمانيا التي تعادلت مع المجر أيضا (رويترز)

بالفيديو- كولومبيا تطالب بإيقاف الحكم واستبعاده.. والجزيرة نت توضح مدى صحة هدف البرازيل في كوبا أميركا

لاعبو كولومبيا يحتجون على قرار الحكم (غيتي)

بالفيديو- “ماكينة الأهداف”.. جماهير الكرة حول العالم تحتفي بهداف العالم رونالدو.. ودائي يهنئه

رونالدو يحتفل بإنجازه التاريخي (رويترز)

بعد معادلة رقم دائي التاريخي.. هل نصف أهداف رونالدو من ركلات جزاء؟

رونالدو على بعد هدف من تحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تهديفا على مستوى المنتخبات (رويترز)
الأكثر قراءة

وفاة الناشط نزار بنات.. مطالب أميركية وأممية وأوروبية بتحقيق شفاف وغضب فلسطيني ضد السلطة

دماء زرقاء في غرفة العمليات.. الجراح المناوب يروي ما حدث ليلة وفاة ديانا

الأميرة الراحلة ديانا (الفرنسية)

تعرف على لقاح عبدالله الكوبي المضاد لكورونا.. وما السر وراء اسمه؟

شبهة اغتيال.. من هو نزار بنات؟ وكيف توفى بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني؟