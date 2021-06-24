كان النجم البرتغالي على موعد مع التاريخ خلال تعادل منتخب بلاده 2-2 مع نظيره الفرنسي مساء الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) من المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، التي شهدت أيضا تعادلا مثيرا للمنتخب الألماني مع نظيره المجري بالنتيجة ذاتها.

وأنهى المنتخب الفرنسي -بطل العالم الذي ضمن تأهله للدور ثمن النهائي قبل خوض المباراة- مشواره في المجموعة وهو متربع على الصدارة برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، بينما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين لتخرج من المسابقة رسميا.

⏰ Under 10 minutes to go in Group F… Who's going through? 👀#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

وعلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بادر رونالدو بالتسجيل لمصلحة البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.

⚽️🥅 كريم بنزيمة يعادل الكفة للمنتخب الفرنسي من ركلة جزاء#يورو2020 | #البرتغال_فرنسا pic.twitter.com/kQfiILmZBA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2021

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 47، غير أن رونالدو أحرز هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

🟥 هل كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه لوريس؟#يورو2020 | #البرتغال_فرنسا pic.twitter.com/MFCgY633UL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2021

وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا، كما أنه هداف هذه النسخة برصيد 5 أهداف حتى الآن.

🔝 All-time top international goalscorers: ⚽️1⃣0⃣9⃣ Ali Daei 🇮🇷

⚽️1⃣0⃣9⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 #EURO2020 pic.twitter.com/NRx7rCLqMC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

المجر تكرر التألق

وعلى ملعب أليانز أرينا، نجا المنتخب الألماني من فخ نظيره المجري المتألق، وتجنب الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، بتعادله المثير 2-2 مع ضيفه.

⚽️🥅 المجر تفاجئ ألمانيا في الدقيقة الـ11 برأسية رائعة وتفتتح التسجيل#يورو2020 | #المانيا_المجر pic.twitter.com/DxWGt54Nwp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2021

وتقدمت المجر بهدف مباغت حمل توقيع آدم شالاي في الدقيقة 11، لكن كاي هافيرتز أحرز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 66.

ولم يهنأ منتخب ألمانيا بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجلت المجر الهدف الثاني عبر أندراس شافير في الدقيقة 68، لكن ليون جوريتسكا أنقذ المنتخب الألماني بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 84، ليحرم المجريين من تحقيق المفاجأة.