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البرتغال تتعادل مع فرنسا في ليلة تاريخية لهداف العالم رونالدو وألمانيا تحبط المفاجأة المجرية

رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال (رويترز)
رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال (رويترز)
23/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202101:53 AM (مكة المكرمة)

كان النجم البرتغالي على موعد مع التاريخ خلال تعادل منتخب بلاده 2-2 مع نظيره الفرنسي مساء الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) من المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، التي شهدت أيضا تعادلا مثيرا للمنتخب الألماني مع نظيره المجري بالنتيجة ذاتها.

وأنهى المنتخب الفرنسي -بطل العالم الذي ضمن تأهله للدور ثمن النهائي قبل خوض المباراة- مشواره في المجموعة وهو متربع على الصدارة برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، بينما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين لتخرج من المسابقة رسميا.

وعلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بادر رونالدو بالتسجيل لمصلحة البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 47، غير أن رونالدو أحرز هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا، كما أنه هداف هذه النسخة برصيد 5 أهداف حتى الآن.

المجر تكرر التألق

وعلى ملعب أليانز أرينا، نجا المنتخب الألماني من فخ نظيره المجري المتألق، وتجنب الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، بتعادله المثير 2-2 مع ضيفه.

وتقدمت المجر بهدف مباغت حمل توقيع آدم شالاي في الدقيقة 11، لكن كاي هافيرتز أحرز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 66.

ولم يهنأ منتخب ألمانيا بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجلت المجر الهدف الثاني عبر أندراس شافير في الدقيقة 68، لكن ليون جوريتسكا أنقذ المنتخب الألماني بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 84، ليحرم المجريين من تحقيق المفاجأة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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