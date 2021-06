كان النجم البرتغالي على موعد مع التاريخ خلال تعادل منتخب بلاده 2-2 مع نظيره الفرنسي مساء الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) من المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، التي شهدت أيضا تعادلا مثيرا للمنتخب الألماني مع نظيره المجري بالنتيجة ذاتها.

وأنهى المنتخب الفرنسي -بطل العالم الذي ضمن تأهله للدور ثمن النهائي قبل خوض المباراة- مشواره في المجموعة وهو متربع على الصدارة برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، بينما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين لتخرج من المسابقة رسميا.

⏰ Under 10 minutes to go in Group F…

Who's going through? 👀#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021