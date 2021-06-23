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شاهد- 35 عاما على "هدف القرن".. عندما حكم مارادونا كرة القدم

احتفالات كبيرة وصاخبة في أنحاء الأرجنتين بذكرى هدف مارادونا الخيالي (رويترز)
احتفالات كبيرة وصاخبة في أنحاء الأرجنتين بذكرى هدف مارادونا الخيالي (رويترز)
23/6/2021

مر 35 عاما على هدف دييغو مارادونا الشهير في شباك إنجلترا، ولم يمر هذا التاريخ دون ضجة في الأرجنتين، حيث تذكر كثيرون ما أُطلق عليه "هدف القرن" عن طريق احتفالات كبيرة وصاخبة في أنحاء البلاد.

وسجل مارادونا مرتين في الفوز 2-1 على إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، وجاء الهدف الثاني بمجهود فردي مذهل ويعتبره البعض أنه الهدف الأفضل في تاريخ اللعبة.

ومن أجل استعادة ذكريات هذا الهدف، خرج الكثير من الأرجنتينيين من النوافذ والشرفات والحدائق وقالوا "هدددف" في تمام الساعة 16:09 بالتوقيت المحلي، وهو نفس هدف الأسطورة الراحل في ملعب "أزتيكا" يوم 22 يونيو/حزيران 1986.

ويستعيد ليوناردو أوليفر، وهو رسام جداريات في العاصمة بوينس أيرس، ذكريات ما حدث وقال "كان الهدف رائعا جدا لدرجة أنه جعل البلاد بأكملها تشعر بحالة من الهذيان".

وعندما توفي مارادونا العام الماضي، أقامت الأرجنتين الحداد مع وجود العديد من مظاهر الحزن التي توضح مدى أهمية اللاعب لهذا البلد الذي لم يحرز لقب كأس العالم منذ أن قادها للمجد عام 1986 في المكسيك.

وشجع اتحاد كرة القدم المحلي على تذكر (مارادونا) لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق بمشاهدة هدف القرن أو الاستماع إليه "بأعلى صوت".

وكتب الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما تدخل الكرة مجددا، دعونا نصرخ حتى يسمع ذلك في الجنة" وفق ما وُصف.

في المقابل، لم تحتفل الجماهير بالهدف الأول الذي سجله مارادونا قبلها بـ 4 دقائق الساعة 16:05 عندما تقدم المنتخب 1-صفر بعد لمسة بقبضة اليد في شباك الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون.

وحينها وصف اللاعب هدفه هذا قائلا إنه جاء "بيد" ربه.

المصدر : وكالات

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