شاهد- 35 عاما على "هدف القرن".. عندما حكم مارادونا كرة القدم

مر 35 عاما على هدف دييغو مارادونا الشهير في شباك إنجلترا، ولم يمر هذا التاريخ دون ضجة في الأرجنتين، حيث تذكر كثيرون ما أُطلق عليه "هدف القرن" عن طريق احتفالات كبيرة وصاخبة في أنحاء البلاد.

وسجل مارادونا مرتين في الفوز 2-1 على إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، وجاء الهدف الثاني بمجهود فردي مذهل ويعتبره البعض أنه الهدف الأفضل في تاريخ اللعبة.

🏆 #35AñosDeGloria 🗓️ Cuartos de final ⚽ @Argentina 🇦🇷 2⃣ – #Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1⃣ 🏟 Estadio Azteca 🇲🇽 🎥 Revivimos el gol del siglo desde el ángulo que quieras verlo, ¿nos emocionamos juntos? 😢 pic.twitter.com/GdRCHUOIqr — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 22, 2021

ومن أجل استعادة ذكريات هذا الهدف، خرج الكثير من الأرجنتينيين من النوافذ والشرفات والحدائق وقالوا "هدددف" في تمام الساعة 16:09 بالتوقيت المحلي، وهو نفس هدف الأسطورة الراحل في ملعب "أزتيكا" يوم 22 يونيو/حزيران 1986.

#GritaloPorD10S Volvamos a gritarlo todos, que se escuche hasta el cielo. A 35 años del mejor gol de la historia 😍 pic.twitter.com/P0t6YWyqb7 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 22, 2021

ويستعيد ليوناردو أوليفر، وهو رسام جداريات في العاصمة بوينس أيرس، ذكريات ما حدث وقال "كان الهدف رائعا جدا لدرجة أنه جعل البلاد بأكملها تشعر بحالة من الهذيان".

وعندما توفي مارادونا العام الماضي، أقامت الأرجنتين الحداد مع وجود العديد من مظاهر الحزن التي توضح مدى أهمية اللاعب لهذا البلد الذي لم يحرز لقب كأس العالم منذ أن قادها للمجد عام 1986 في المكسيك.

Born 22/6/1986, the Hand of God (Tanrı'nın eli) and its twin brother – the greatest goal ever scored – are 35 years old today.

For all the laughter and joy you have brought to Scotland, Feliz Cumpleaños (Happy Birthday).

🇦🇷💙🤣🔟🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿@marc_cart #Maradona #Argentina #Sco pic.twitter.com/jZ744xi1i9 — The Linksland Rising (@LinkslandRising) June 22, 2021

وشجع اتحاد كرة القدم المحلي على تذكر (مارادونا) لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق بمشاهدة هدف القرن أو الاستماع إليه "بأعلى صوت".

وكتب الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما تدخل الكرة مجددا، دعونا نصرخ حتى يسمع ذلك في الجنة" وفق ما وُصف.

#GritaloPorD10S Desde la @afa lo gritamos bien fuerte 🗣️ para que el Diego lo escuche desde el cielo ♥🇦🇷 pic.twitter.com/pVMdr6aX1X — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 22, 2021

في المقابل، لم تحتفل الجماهير بالهدف الأول الذي سجله مارادونا قبلها بـ 4 دقائق الساعة 16:05 عندما تقدم المنتخب 1-صفر بعد لمسة بقبضة اليد في شباك الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون.

وحينها وصف اللاعب هدفه هذا قائلا إنه جاء "بيد" ربه.