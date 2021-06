شاهد- 35 عاما على "هدف القرن".. عندما حكم مارادونا كرة القدم

مر 35 عاما على هدف دييغو مارادونا الشهير في شباك إنجلترا، ولم يمر هذا التاريخ دون ضجة في الأرجنتين، حيث تذكر كثيرون ما أُطلق عليه "هدف القرن" عن طريق احتفالات كبيرة وصاخبة في أنحاء البلاد.

وسجل مارادونا مرتين في الفوز 2-1 على إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، وجاء الهدف الثاني بمجهود فردي مذهل ويعتبره البعض أنه الهدف الأفضل في تاريخ اللعبة.

ومن أجل استعادة ذكريات هذا الهدف، خرج الكثير من الأرجنتينيين من النوافذ والشرفات والحدائق وقالوا "هدددف" في تمام الساعة 16:09 بالتوقيت المحلي، وهو نفس هدف الأسطورة الراحل في ملعب "أزتيكا" يوم 22 يونيو/حزيران 1986.

ويستعيد ليوناردو أوليفر، وهو رسام جداريات في العاصمة بوينس أيرس، ذكريات ما حدث وقال "كان الهدف رائعا جدا لدرجة أنه جعل البلاد بأكملها تشعر بحالة من الهذيان".

وعندما توفي مارادونا العام الماضي، أقامت الأرجنتين الحداد مع وجود العديد من مظاهر الحزن التي توضح مدى أهمية اللاعب لهذا البلد الذي لم يحرز لقب كأس العالم منذ أن قادها للمجد عام 1986 في المكسيك.

