شاهد- لوحته الكروية في مرمى أسكتلندا.. مودريتش يزداد تألقا وسحرا في التقدم بالسن

بعد الظهور بشكل غير مؤثر بأول مباراتين لكرواتيا في يورو 2020، بدا أن لوكا مودريتش لم يعد يملك البصمة الحاسمة، لكن لاعب الوسط أظهر بوضوح أن هذا المستوى كان مؤقتا وأنه يملك الكثير من الإمكانات وساعد بلاده في توقيت مثالي.

وقاد قائد كرواتيا -البالغ عمره 35 عاما- منتخب بلاده في ملعب "هامبدن بارك" أمس الثلاثاء في مواجهة قوية ضد أسكتلندا على بطاقة الظهور في دور الـ16.

وبعد موسم عادي مع ريال مدريد، أخفق أفضل لاعب بكأس العالم 2018 في ترك بصمة مع بلاده خلال الخسارة 1-0 أمام إنجلترا، ولم يقدم الكثير أيضا أمام جمهورية التشيك يوم الجمعة الماضي.

ومع لجوء أسكتلندا إلى التدخلات القوية في مباراة حاسمة، ووسط دعم هائل من المشجعين في غلاسغو بآمال كبيرة في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في بطولة كبرى؛ كان مودريتش هادئا مرة أخرى.

لكن مع مرور الدقائق وشعور لاعبي أسكتلندا ببعض الإرهاق؛ استغل مودريتش كل خبراته وإمكاناته في بدء فرض سيطرته ببطء على إيقاع المباراة، وأظهر موهبته في التوقيت المثالي تماما.

وخلال الفوز 3-1 وتقدم كرواتيا إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة؛ تصرف مودريتش كقائد أوركسترا وأكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر في الملعب، وأكثر من مثلي عدد تمريرات أي لاعب في

أسكتلندا.

والمثير أن مودريتش مرر 22 تمريرة أكثر من أي لاعب آخر في منتصف ملعب المنافس، وعندما كانت المباراة في حاجة إلى لقطة مؤثرة خلال التعادل 1-1، تولى اللاعب المخضرم هذه المهمة بنجاح.

وأعطى الهدف كرواتيا الدفعة المطلوبة من أجل التأهل بينما أصاب أسكتلندا بضربة مؤثرة.

🖌️🎨 لوحة فنية من لوكا مودريتش ⚽️🥅 هل هو أجمل هدف في البطولة حتى الآن؟ 🎙️ طارق ذياب: مودريتش ملك تلك الأهداف#كرواتيا_إسكتلندا | #يورو2020 | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/V5KiVZibbs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2021

ومع استحواذ كرواتيا على الكرة في حافة المنطقة بالدقيقة 62، وصلت الكرة إلى مودريتش الذي استخدم كل ما يملك في إطلاق تسديدة هائلة بوجه القدم الخارجي لتستقر داخل الشباك.

وقال آلي ماكويست -مهاجم أسكتلندا- "تسعدني مشاهدته".

ولم يكن ذلك كل شيء، حيث نفذ ركلة ركنية متقنة حولها لاعب مخضرم آخر هو زميله إيفان بريشيتش داخل الشباك ليحسم المواجهة لكرواتيا.

وربما لم يعد القائد ولاعب الوسط قادرا على الركض طوال الوقت ضد الفرق المنافسة أو التألق في كل مباراة، لكن عندما يحتاجه الفريق، فإنه يظهر أنه لا يزال بوسعه صناعة الفارق.