البث الحي
كرة قدم

شاهد- لوحته الكروية في مرمى أسكتلندا.. مودريتش يزداد تألقا وسحرا في التقدم بالسن

مودريتش تصرف كقائد أوركسترا وأكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر في الملعب (رويترز)
مودريتش تصرف كقائد أوركسترا وأكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر في الملعب (رويترز)
23/6/2021

بعد الظهور بشكل غير مؤثر بأول مباراتين لكرواتيا في يورو 2020، بدا أن لوكا مودريتش لم يعد يملك البصمة الحاسمة، لكن لاعب الوسط أظهر بوضوح أن هذا المستوى كان مؤقتا وأنه يملك الكثير من الإمكانات وساعد بلاده في توقيت مثالي.

وقاد قائد كرواتيا -البالغ عمره 35 عاما- منتخب بلاده في ملعب "هامبدن بارك" أمس الثلاثاء في مواجهة قوية ضد أسكتلندا على بطاقة الظهور في دور الـ16.

وبعد موسم عادي مع ريال مدريد، أخفق أفضل لاعب بكأس العالم 2018 في ترك بصمة مع بلاده خلال الخسارة 1-0 أمام إنجلترا، ولم يقدم الكثير أيضا أمام جمهورية التشيك يوم الجمعة الماضي.

ومع لجوء أسكتلندا إلى التدخلات القوية في مباراة حاسمة، ووسط دعم هائل من المشجعين في غلاسغو بآمال كبيرة في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في بطولة كبرى؛ كان مودريتش هادئا مرة أخرى.

لكن مع مرور الدقائق وشعور لاعبي أسكتلندا ببعض الإرهاق؛ استغل مودريتش كل خبراته وإمكاناته في بدء فرض سيطرته ببطء على إيقاع المباراة، وأظهر موهبته في التوقيت المثالي تماما.

وخلال الفوز 3-1 وتقدم كرواتيا إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة؛ تصرف مودريتش كقائد أوركسترا وأكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر في الملعب، وأكثر من مثلي عدد تمريرات أي لاعب في
أسكتلندا.

والمثير أن مودريتش مرر 22 تمريرة أكثر من أي لاعب آخر في منتصف ملعب المنافس، وعندما كانت المباراة في حاجة إلى لقطة مؤثرة خلال التعادل 1-1، تولى اللاعب المخضرم هذه المهمة بنجاح.

وأعطى الهدف كرواتيا الدفعة المطلوبة من أجل التأهل بينما أصاب أسكتلندا بضربة مؤثرة.

ومع استحواذ كرواتيا على الكرة في حافة المنطقة بالدقيقة 62، وصلت الكرة إلى مودريتش الذي استخدم كل ما يملك في إطلاق تسديدة هائلة بوجه القدم الخارجي لتستقر داخل الشباك.

وقال آلي ماكويست -مهاجم أسكتلندا- "تسعدني مشاهدته".

ولم يكن ذلك كل شيء، حيث نفذ ركلة ركنية متقنة حولها لاعب مخضرم آخر هو زميله إيفان بريشيتش داخل الشباك ليحسم المواجهة لكرواتيا.

وربما لم يعد القائد ولاعب الوسط قادرا على الركض طوال الوقت ضد الفرق المنافسة أو التألق في كل مباراة، لكن عندما يحتاجه الفريق، فإنه يظهر أنه لا يزال بوسعه صناعة الفارق.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

أيقونة وأسطورة لاعبا ومدربا.. زيدان يحتفل بعيد ميلاده 49

زيدان فاز 4 مرات بدوري أبطال أوروبا لاعبا ومدربا (مواقع التواصل)

بالفيديو.. شكوك حول جاهزية "البرنابيو" لمباريات ريال مدريد الموسم المقبل

منازلة رونالدو ومبابي.. عنوان قمة فرنسا والبرتغال في يورو 2020

الأضواء ستكون مسلطة على النجمين رونالدو (يمين) ومبابي في مواجهة اليوم (الفرنسية)

شاهد- 35 عاما على "هدف القرن".. عندما حكم مارادونا كرة القدم

احتفالات كبيرة وصاخبة في أنحاء الأرجنتين بذكرى هدف مارادونا الخيالي (رويترز)
الأكثر قراءة

لوفيغارو: أسرار جندي من فاغنر.. الجيش السري لحروب بوتين

أعضاء من مجموعة فاغنر (مواقع التواصل)
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

logo

تولستوي أعظم أدباء روسيا.. كيف رأى الإسلام وحِكْمة النبيّ محمد ﷺ؟

حماس تقود معركة جديدة لإنهاء حصار غزة

حماس تسعى لاستثمار نصرها في إنهاء حصار غزة (الأوروبية ـ أرشيف)