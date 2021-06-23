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بالفيديو.. شكوك حول جاهزية "البرنابيو" لمباريات ريال مدريد الموسم المقبل

23/6/2021

نشر اللاعب السابق لريال مدريد، ألفارو أربيولا، مقطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستغرام، يظهر الأعمال الجارية في أرضية ومدرجات ملعب "سنتياغو برنابيو" معقل ريال.

وأثار هذا المقطع الشكوك حول جاهزية الملعب الجديد لاحتضان مباريات "الملكي" في سبتمبر/أيلول المقبل. علما بأن مباريات موسم 2021-2022 من "الليغا" الدوري الإسباني ستنطلق منتصف أغسطس/آب المقبل.

وكان "الميرينغي" طلب أن يستضيف ملعب "واندا متروبوليتانا"، معقل أتلتيكو مدريد، أولى مباريات الفريق الموسم الجديد لاستيعاب الجماهير التي من المتوقع أن تحضر الموسم المقبل.

ويأمل الريال أن تكون عودته للبرنابيو بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، طالبا من رابطة الدوري أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع في جدولة مبارياته الأولى الموسم المقبل.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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