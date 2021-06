تمت تبرئة رجل الشرطة الذي أصاب لاعب كرة القدم السابق دانيال أتكينسون بصاعق كهربائي، وركله في رأسه مرتين؛ من تهمة القتل العمد، ولكنه أدين بالقتل الخطأ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المحلفين في محكمة برمنغهام الملكية، استغرقوا 18 ساعة و48 دقيقة للوصول إلى حكم بالإجماع أن الضابط بنيامين مونك، الذي أدعى أن حياته كانت في خطر بسبب مهاجم أستون فيلا وشيفيلد وينزداي السابق وإبسويتش تاون، في 15 أغسطس/آب 2016.

This is a hugely significant verdict. The first time a police officer has been convicted of manslaughter for a death in custody in nearly 40 years.

Benjamin Monk tasered Dalian Atkinson and then kicked him in the head while he was down on the ground. pic.twitter.com/oZqBu7bw0H

