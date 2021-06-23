أعلنت مجموعة "بي إن" (beIN) الإعلامية القطرية اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق جديد للحقوق الإعلامية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لبث المسابقات الكبرى في 7 دول آسيوية حتى 2024.

وستواصل "بي إن" بث مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي في هونغ كونغ وماليزيا وبروناي وسنغافورة، ووسعت الدائرة لتشمل تايلاند وكمبوديا ولاوس خلال المواسم من 2021-2022 إلى 2023-2024.

كذلك يشمل الاتفاق حقوق بث مسابقة ثالثة مستحدثة للأندية الأوروبية بجانب دوري الشباب الأوروبي الذي يضم فرقا تحت 19 عاما.

وفي وقت سابق هذا الشهر احتفظت "بي إن" بالحقوق التلفزيونية الحصرية لدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ومسابقات أخرى لليويفا داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3 سنوات أخرى.