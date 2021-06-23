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إسبانيا تسحق سلوفاكيا وتضرب موعدا مع كرواتيا في ثمن نهائي بطولة أوروبا

توريس يحتفل بعد تسجيل الهدف الرابع لإسبانيا (غيتي)
توريس يحتفل بعد تسجيل الهدف الرابع لإسبانيا (غيتي)
23/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202101:28 AM (مكة المكرمة)

كشر المنتخب الإسباني عن أنيابه في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، واكتسح نظيره السلوفاكي 5-صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز السويد 3-2 على بولندا.

رغم الفوز، أنهى المنتخب الإسباني، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، مشواره في المجموعة، وهو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين خلف منتخب السويد (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد، ليتأهلا معا للدور ثمن النهائي للبطولة.

واحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثالث بـ3 نقاط، ليودع رسميا المسابقة، عقب فشله في الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، التي يحق لها الصعود للأدوار الإقصائية، فيما تذيلت بولندا الترتيب بنقطة وحيدة فقط.

وجاء الفوز الكبير لإسبانيا، ليمنح ورقة التأهل للدور المقبل لأوكرانيا، صاحبة المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، التي ضمنت الوجود ضمن أفضل 4 ثوالث.

وعلى ملعب (لاكارتوخا) بمدينة إشبيلية الإسبانية، عوض منتخب إسبانيا تعادله في مباراتيه السابقتين، ونصب السيرك لمنافسه السلوفاكي، فرغم تصدي مارتن دوبرافكا، حارس مرمى سلوفاكيا لركلة جزاء لإسبانيا نفذها ألفارو موراتا في الدقيقة 12؛ لكنه سرعان ما أهال التراب على تألقه بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه لمصلحة الإسبان في الدقيقة 30.

وأضاف آيمريك لابورت الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز بابلو سارابيا وفيران توريس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و67 على الترتيب.

وجاء الهدف الخامس لإسبانيا عبر النيران الصديقة أيضا، عقب تسجيل يوراي كوتسكا لاعب سلوفاكيا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.

خروج بولندا

وعلى ملعب غازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تغلبت السويد على نظيرتها بولندا 3-2.

وتقدم منتخب السويد أولا بهدفين للاعبه إيميل فورسبرغ في الدقيقتين 2 و59، وعدل الهداف روبرت ليفاندوفسكي لمنتخب بولندا عند الدقيقتين 61 و84، قبل أن يخطف فيكتور كلايسون الفوز للسويد بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة الأنباء الألمانية

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