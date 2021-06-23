أيقونة وأسطورة لاعبا ومدربا.. زيدان يحتفل بعيد ميلاده 49

كتب الفرنسي زين الدين زيدان فصلا كبيرا في تاريخ كرة القدم لاعبا ومدربا، وحقق عشرات الألقاب مع منتخب بلاده والفرق التي لعب لها، كما فاز بجوائز فردية ليثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وفي خزانة "زيزو" -الذي يحتفل اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ49- لاعبا:

– لقبان في الدوري الإيطالي (يوفنتوس).

– لقب في الليغا (ريال مدريد).

– لقب في دوري أبطال أوروبا (ريال مدريد).

– لقب ببطولة كأس أمم أوروبا (منتخب فرنسا).

– لقب ببطولة كأس العالم (مونديال 1998 مع منتخب فرنسا).

– جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

كما تتزين خزانة زيدان بألقابه مدربا لريال مدريد:

– 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

– لقبان في الليغا.

– لقبان في دوري السوبر الأوروبي.

– لقبان في مونديال الأندية.

ويقول النجم الفرنسي السابق مارسيل دوسايي إن زيدان "فنان حقيقي، ما يستطيع فعله بالكرة مذهل. فقط مارادونا يستطيع فعل الأمر نفسه. زيزو كان لاعبا يرتقي إلى مستوى المباريات المهمة واللحظات الحاسمة".

بدوره اعتبر رونالدينيو أن "زيدان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، قدوتي ومثالي الأعلى، كان أنيقا ولديه لمسة سحرية ونظرة ثاقبة".