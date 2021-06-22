بعد بنائه مدرسة، تبرع النجم السنغالي ساديو ماني بنصف مليون جنيه إسترليني (نحو 694 ألف دولار) لبناء مستشفى بمسقط رأسه، محققا أمنيته بعد وفاة والده متأثرا بمرضه لعدم وجود مستشفى في قريته أو بالقرب منها لإسعافه.

ويحمل نجم ليفربول الإنجليزي على عاتقه تطوير قريته النائية بامبالي، حيث ولد، من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخيرية لتطوير الخدمات التي كثيرا ما عانت منها وخاصة في الصحة والتعليم.

Très honoré de l’audience que le Chef de l’État, Son Excellence @Macky_Sall m’a accordée. Un bon moment d’échanges sur le football mais aussi sur nos projets sociaux. #Sénégal for Ever 🦁 pic.twitter.com/mO1afpZqtP — Sadio Mané (@SMane_Officiel) June 11, 2021

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن ماني (29 عامًا) تبرع سابقًا بربع مليون إسترليني (نحو 350 ألف دولار) لبناء مدرسة في القرية أيضا.

وقال الكاف إن المستشفى الجديد سيتضمن عدة أقسام منها قسم رعاية الأمومة، طب الأسنان، عيادات الاستشارات، الفحوص الطبية.

والتقى ماني الأسبوع الماضي مع الرئيس ماكي سال، لمناقشة مشروع المستشفى وبعض المشاريع الخيرية الأخرى التي يتبناها النجم الوفي لقريته.

Le footballeur Sadio Mané a été reçu cet après-midi par le Président @Macky_Sall. L’attaquant de Liverpool a présenté au Chef de l’Etat un ambitieux projet de construction d’un hôpital à Bambali et compte sur l'accompagnement de l'Etat pour le personnel médical. pic.twitter.com/aPBwtY8Iz7 — Présidence Sénégal (@PR_Senegal) June 10, 2021

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة على تويتر "قدم ساديو ماني لرئيس الدولة خطة طموحة لبناء مستشفى في بامبالي، ويعتمد على دعم الدولة للعاملين بالمجال الطبي".

وأضاف "ماني الذي ولد في بامبالي يلعب الآن مع ليفربول بعد أن فاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية مع فريقه. حصل على لقب أفضل لاعب أفريقي عام 2019".

وقال النجم السنغالي في تصريحات سابقة إنه يحلم بإنشاء مستشفى في قريته منذ أن توفي والده متأثرا بمرضه لعدم وجود مستشفى قريب يسعفه، كما يساعد ماني أهل قريته الفقراء بصرف رواتب شهرية لهم.