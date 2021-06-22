البث الحي
كرة قدم

ساديو ماني يتبرع لقريته بأكثر من مليون دولار لبناء مستشفى ومدرسة

ماني خلال لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال (مواقع التواصل)
ماني خلال لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال (مواقع التواصل)
22/6/2021

بعد بنائه مدرسة، تبرع النجم السنغالي ساديو ماني بنصف مليون جنيه إسترليني (نحو 694 ألف دولار) لبناء مستشفى بمسقط رأسه، محققا أمنيته بعد وفاة والده متأثرا بمرضه لعدم وجود مستشفى في قريته أو بالقرب منها لإسعافه.

ويحمل نجم ليفربول الإنجليزي على عاتقه تطوير قريته النائية بامبالي، حيث ولد، من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخيرية لتطوير الخدمات التي كثيرا ما عانت منها وخاصة في الصحة والتعليم.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن ماني (29 عامًا) تبرع سابقًا بربع مليون إسترليني (نحو 350 ألف دولار) لبناء مدرسة في القرية أيضا.

وقال الكاف إن المستشفى الجديد سيتضمن عدة أقسام منها قسم رعاية الأمومة، طب الأسنان، عيادات الاستشارات، الفحوص الطبية.

والتقى ماني الأسبوع الماضي مع الرئيس ماكي سال، لمناقشة مشروع المستشفى وبعض المشاريع الخيرية الأخرى التي يتبناها النجم الوفي لقريته.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة على تويتر "قدم ساديو ماني لرئيس الدولة خطة طموحة لبناء مستشفى في بامبالي، ويعتمد على دعم الدولة للعاملين بالمجال الطبي".

وأضاف "ماني الذي ولد في بامبالي يلعب الآن مع ليفربول بعد أن فاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية مع فريقه. حصل على لقب أفضل لاعب أفريقي عام 2019".

وقال النجم السنغالي في تصريحات سابقة إنه يحلم بإنشاء مستشفى في قريته منذ أن توفي والده متأثرا بمرضه لعدم وجود مستشفى قريب يسعفه، كما يساعد ماني أهل قريته الفقراء بصرف رواتب شهرية لهم.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بالفيديو.. هل محمد صلاح أناني؟

تزايدت حالات اتهام محمد صلاح هداف ليفربول بالأنانية هذا الموسم، في ظل تراجع أداء ونتائج بطل البريميرليغ، مما دفع مدربه يورغن كلوب للتوضيح، وجعل البعض يبحث عن الحقيقة من خلال الإحصائيات الموثقة.

3/5/2021
المزيد من كرة قدم

يورو 2020.. شاهد- إنجلترا تتصدر المجموعة الرابعة وتتأهل برفقة كرواتيا والتشيك

رحيم سترلينغ سجل الهدف الوحيد لإنجلترا أمام التشيك (غيتي)

لماذا تُلعب كرة القدم بـ11 لاعبا؟

مباريات كرة القدم تقام بـ11 لاعبا على الأكثر في كل فريق ولا يجب أن يقل العدد عن 7 (غيتي)

تضامن واسع مع عماد متعب بعد الحديث عن معاناته من مشاكل صحية

عماد متعب قال إنه قد يسافر إلى الخارج للاطمئنان على وضعه الصحي (الأوروبية)

بالفيديو.. إسبانيا تتعهد بالرد على استهزاء لاعب ريال مدريد السابق من مستواها في يورو 2020

ليفاندوفسكي يقفز أعلى من المدافع ويسجل برأسه هدف التعادل لبولندا مع إسبانيا (غيتي)
الأكثر قراءة
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

في ظل التوتر بين أنقرة وأثينا.. مشروع قانون أميركي لتعزيز الشراكة الدفاعية مع اليونان

اندلع توتر في الفترة الأخيرة بين أنقرة وأثنيا على خلفية النشاط التركي في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز (رويترز)

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)

بعد بحث وتدقيق رئيس آبل يعلنها.. أندرويد أسوأ وأخطر من آيفون لسبب مخيف اكتشف حديثا

كوك في مؤتمر &#34;فيفا تيك&#34;، وهو أحد أكبر مؤتمرات الشركات الناشئة والتقنية في أوروبا، أعلن عن وجود برامج ضارة على أندرويد أكثر من آيفون (رويترز)