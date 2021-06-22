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دراما حتى اللحظات الأخيرة.. عبور بلجيكا والدانمارك لثمن نهائي يورو 2020

بلجيكا هزمت فنلندا بهدفين دون رد (غيتي)
بلجيكا هزمت فنلندا بهدفين دون رد (غيتي)
21/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202112:22 AM (مكة المكرمة)

فاز منتخب بلجيكا على نظيره الفنلندي بهدفين دون رد -الاثنين- ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل لوكاس هارديكي حارس مرمى منتخب فنلندا الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه (74)، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني (81).

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة بعد فوزه في المباريات الثلاث في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب فنلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وينتظر المنتخب الفنلندي نهاية مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات، لمعرفة إذا ما كان سيتأهل من ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

الدانمارك اكتسحت روسيا 4-1 (رويترز)

وفي كوبنهاغن، انتزع منتخب الدانمارك مقعده في ثمن نهائي البطولة القارية بفوزه الساحق على ضيفه الروسي 4-1.

وحقق منتخب الدانمارك فوزه الأول في دور المجموعات، لكنه احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة مع فنلندا وروسيا.

وسجل رباعية الدانمارك ميكيل دامسغارد (38)، ويوسف بولسن (59)، وأندرياس كريستينسن (79)، ويواكيم ماهلي (82).

أما هدف روسيا الوحيد فسجله أرتيم دزيوبا (70 من ضربة جزاء).

المصدر : وكالات

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