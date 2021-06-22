تضامن واسع مع عماد متعب بعد الحديث عن معاناته من مشاكل صحية

أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم "متعب رمز أهلاوي"؛ لدعم نجم الأهلي السابق عماد متعب، بعد تداول أخبار عن معاناته من بعض المشاكل الصحية.

وأصبح الوسم الأعلى تفاعلا لساعات عدة في مصر، بعد لقاء تلفزيوني لمتعب، وحديثه عن بعض الآلام التي يشعر بها في الجانب الأيسر من جسمه رغم خلو التحاليل من أي مشكلة.

ملعب أون تايم |أبرز تصريحات نجم الاهلي السابق عماد متعب في ملعب اون تايم pic.twitter.com/KSwjRole0Q — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 21, 2021

وقال المهاجم السابق للمنتخب المصري "شعرت بالتعب عندما أصبت بفيروس كورونا، واتضح أن لدي حصوات في الكلى، وذلك بعد الجلطة التي تعرضت لها".

وأكد متعب أنه لا يعاني حاليا من أي مشاكل صحية، مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان بشكل كامل على صحته.

#متعب_رمز_اهلاوي

مفيش في المرض اهلاوي وزملكاوي ..عماد متعب رمز لكل لاعب مجتهد وانسان مهذب ومحترم ربنا يشفيه ويعفو عنه ويحفظه لبناته — شريف هاشم (@fxRDUwQTaWqDzWu) June 22, 2021

وشارك مغردون عبر الوسم، متمنين للاعب الشفاء العاجل والتام، وتمنى البعض تعافيه سريعا لحضور تتويج آخر للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بعد اقتراب النادي المصري من التأهل إلى النهائي.

ربنا يشفيك يا متعب يا رب وتحضر فى الاستاد تتويج العاشرة

#متعب_رمز_اهلاوي

#حضور_الجمهور_حق_الاهلي — Mohammed Makky (@MohammedMakky10) June 22, 2021

المحترم بزياده

جلاد الحراس

متعب القناص

نسأل الله العظيم أن يشفيك ويعافيك من كل داء#متعب_رمز_اهلاوي — محمد أبو حلاوة (@FD4x1XtFCb3DtGb) June 22, 2021

وعلّق مغرد آخر "لا يوجد في المرض أهلاوي وزملكاوي.. عماد متعب رمز لكل لاعب مجتهد وإنسان مهذب ومحترم، ربنا يشفيه ويعفو عنه ويحفظه لبناته".

سلامتك يا كابتن عماد شفاك الله وعافاك إن شاء الله خير #متعب_رمز_اهلاوي pic.twitter.com/IzoAsHbVYd — محمد عواد (@43GeB1zBNkUQA74) June 22, 2021

المرعب المتعب ملك ال٩٠+ الف مليون سلامة يا عظيم. #متعب_رمز_اهلاوي — Freddy (@shakerfd) June 22, 2021

القناص شفاك الله وعافاك وان شاء الله ترجع احسن 🙏🙏#متعب_رمز_اهلاوي — Ahmed Emam (@AhmedEm72925023) June 22, 2021

متعب الحراااااس الف سلامه عليك ياحبيب الكل وربنا يشفيك ويعافيك ياااارب #متعب_رمز_اهلاوي pic.twitter.com/aUKDfaIObM — Ahmedgamal (@Ahmedga14909361) June 22, 2021

يذكر أن مهاجم المنتخب المصري السابق كان من ناشئي النادي الأهلي، ولعب له في الفترتين ما بين (2002-2010) و(2011-2018)، مسجلا معه العديد من الأهداف ومحققا الألقاب المحلية.