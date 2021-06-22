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تضامن واسع مع عماد متعب بعد الحديث عن معاناته من مشاكل صحية

عماد متعب قال إنه قد يسافر إلى الخارج للاطمئنان على وضعه الصحي (الأوروبية)
عماد متعب قال إنه قد يسافر إلى الخارج للاطمئنان على وضعه الصحي (الأوروبية)
22/6/2021

أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم "متعب رمز أهلاوي"؛ لدعم نجم الأهلي السابق عماد متعب، بعد تداول أخبار عن معاناته من بعض المشاكل الصحية.

وأصبح الوسم الأعلى تفاعلا لساعات عدة في مصر، بعد لقاء تلفزيوني لمتعب، وحديثه عن بعض الآلام التي يشعر بها في الجانب الأيسر من جسمه رغم خلو التحاليل من أي مشكلة.

وقال المهاجم السابق للمنتخب المصري "شعرت بالتعب عندما أصبت بفيروس كورونا، واتضح أن لدي حصوات في الكلى، وذلك بعد الجلطة التي تعرضت لها".

وأكد متعب أنه لا يعاني حاليا من أي مشاكل صحية، مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان بشكل كامل على صحته.

وشارك مغردون عبر الوسم، متمنين للاعب الشفاء العاجل والتام، وتمنى البعض تعافيه سريعا لحضور تتويج آخر للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بعد اقتراب النادي المصري من التأهل إلى النهائي.

وعلّق مغرد آخر "لا يوجد في المرض أهلاوي وزملكاوي.. عماد متعب رمز لكل لاعب مجتهد وإنسان مهذب ومحترم، ربنا يشفيه ويعفو عنه ويحفظه لبناته".

يذكر أن مهاجم المنتخب المصري السابق كان من ناشئي النادي الأهلي، ولعب له في الفترتين ما بين (2002-2010) و(2011-2018)، مسجلا معه العديد من الأهداف ومحققا الألقاب المحلية.

المصدر : وكالة سند

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