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الأرجنتين تتأهل لربع نهائي كوبا أميركا وميسي يعادل رقما قياسيا

لاعبو الأرجنتين يحتفلون بالفوز على باراغواي بعد نهاية المباراة (غيتي)
لاعبو الأرجنتين يحتفلون بالفوز على باراغواي بعد نهاية المباراة (غيتي)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202110:50 AM (مكة المكرمة)

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على باراغواي، في مباراة شهدت مشاركة ليونيل ميسي للمرة الـ147 مع بلاده ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع المنتخب الوطني.

وهذا الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين بنتيجة 1-صفر في البطولة، كما أنها بقيت للمباراة الـ16 على التوالي دون خسارة ومنذ الهزيمة في قبل نهائي كوبا أميركا عام 2019.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، و4 نقاط عن باراغواي، و6 نقاط عن أوروغواي. وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول 4 منتخبات في المجموعة إلى ربع النهائي.

وقال جيرمان بيتسيلا مدافع الأرجنتين "لقد تأهلنا لكن يجب علينا مواصلة التحسن. وقد ظهرنا بقوة في الشوط الأول، لكن شراستنا لم تكن بالمستوى نفسه في الشوط الثاني، ولم يصنع المنافس الكثير من الفرص".

دون هزيمة

ولم يسبق لباراغواي الفوز على الأرجنتين في مباراة من 90 دقيقة في كوبا أميركا، في مسيرة تمتد على مدار 25 مباراة، ووجدت نفسها في موقف صعب مجددا بعد التأخر في النتيجة عقب 10 دقائق.

وسجل أليخاندرو جوميز الهدف عندما تلقى تمريرة متقنة من أنخيل دي ماريا وسدد الكرة ساقطة من مدى قريب من فوق الحارس.

وقال جوميز "تمريرة أنخيل كانت رائعة. كنت مطالبا فقط بوضع قدمي تحت الكرة للتسجيل".

واعتقدت الأرجنتين أنها أضافت الهدف الثاني عندما حوّل جونيور ألونسو لاعب باراغواي تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه قبل الاستراحة لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب تسلل في بناء الهجمة.

وضغطت باراغواي في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل، وسط نشاط من ميغيل ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد في مركز الجناح الأيسر.

ورغم ذلك، عجزت باراغواي عن اختراق دفاع الأرجنتين ولم تترجم الاستحواذ الكبير إلى فرص، وباتت الآن على موعد مع مباراتين صعبتين أمام تشيلي وأوروغواي في الدور الأول.

وبالنسبة للأرجنتين، فقد دخل المهاجم سيرجيو أغويرو التشكيلة الأساسية في مباراة دولية لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لكنه لم يترك بصمة مؤثرة وخرج من الملعب قبل مرور ساعة من اللعب.

وفي ليلة عادل فيها عدد مباريات خافيير ماسكيرانو البالغ 147 مباراة بقميص الأرجنتين، كان ميسي نشيطا في الشوط الأول وحصل مع زميله دي ماريا على العديد من الأخطاء.

المصدر : رويترز

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