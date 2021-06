تعهدت إسبانيا بالرد على التصريحات اللاذعة للاعب هولندا السابق رفائيل فان دير فارت بشأن انطلاقتها المتواضعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 إذا واجهت منتخب بلاده في وقت لاحق بالنهائيات.

وقال فان دير فارت، المحلل بمحطة (إن أو إس) خلال البطولة، ووصف أداء إسبانيا بأنه "كريه" حتى الآن، مستهزئا بقوله "وتعرف فقط نقل الكرة من جانب لآخر" بعد أن اكتفت بطلة 2008 و2012 بالتعادل في أول مباراتين مع السويد وبولندا.

وأثار لاعب وسط ريال مدريد السابق، الذي عجز عن منع أندريس إنيستا من تسجيل هدف فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم 2010، جدلا في وسائل الإعلام الإسبانية ودفعت تعليقاته لاعبي إسبانيا للرد.

