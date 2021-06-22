تعهدت إسبانيا بالرد على التصريحات اللاذعة للاعب هولندا السابق رفائيل فان دير فارت بشأن انطلاقتها المتواضعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 إذا واجهت منتخب بلاده في وقت لاحق بالنهائيات.

وقال فان دير فارت، المحلل بمحطة (إن أو إس) خلال البطولة، ووصف أداء إسبانيا بأنه "كريه" حتى الآن، مستهزئا بقوله "وتعرف فقط نقل الكرة من جانب لآخر" بعد أن اكتفت بطلة 2008 و2012 بالتعادل في أول مباراتين مع السويد وبولندا.

وأثار لاعب وسط ريال مدريد السابق، الذي عجز عن منع أندريس إنيستا من تسجيل هدف فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم 2010، جدلا في وسائل الإعلام الإسبانية ودفعت تعليقاته لاعبي إسبانيا للرد.

🇪🇸 He got a whole nation celebrating euphorically in 2010 🏆 🥳 Today’s it’s time to celebrate with a #WorldCup final hero. Many happy returns, Andres Iniesta! 🎊#HBD | @andresiniesta8 | @SeFutbolpic.twitter.com/ou7vs5aGdk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 11, 2021

وقال لاعب الوسط كوكي لمحطة كادينا كوبي الإسبانية "يريد فان دير فارت لحظة مجد ونالها الآن".

وأضاف "شاهدته في نهائي كأس العالم ولدينا هنا في مقر التدريبات صورة لهدف إنيستا ضد هولندا، وكان (فان دير فارت) بجانبه. يجب احترام آراء الناس لكننا سنتذكر هذه الكلمات".

وأضاف "لن نعلق كلماته في غرف المدارس لكننا سنحتفظ بها في الذاكرة في حال لعبنا ضد هولندا".

وفي حين حققت إسبانيا أسوأ انطلاقة لها بالبطولة منذ 1996 وتحتاج للفوز على سلوفاكيا غدا الأربعاء للتأهل لدور 16، انتصرت هولندا في كل المباريات الثلاث وتملك أقوى هجوم في البطولة بتسجيل 8 أهداف.

كما أزعجت تعليقات فان دير فارت لاعب وسط إسبانيا بابلو سارابيا، الذي رد عليه في إذاعة ماركا قائلا "ارتكب خطأ كبيرا بهذه التعليقات خاصة أنها تصدر من لاعب كرة قدم. لكن الذكرى الوحيدة التي أحتفظها له هي نهائي كأس العالم 2010 وهذه ليست جيدة بالنسبة له لأننا فزنا".