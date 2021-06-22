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ركلة تيري هنري تبهر دي بروين ولوكاكو وتحقق نحو ثلاثة ملايين مشاهدة

تيري هنري اللاعب الفرنسي السابق والمدرب المساعد للمنتخب البلجيكي حاليا (رويترز)
تيري هنري اللاعب الفرنسي السابق والمدرب المساعد للمنتخب البلجيكي حاليا (رويترز)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202112:03 PM (مكة المكرمة)

أبهر النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري الذي يعمل مدربا مساعدا للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، اللاعبين الحاضرين في التدريبات، بعد تنفيذه ركلة حرة مباشرة بقدمه اليسرى سكنت الشباك بطريقة مميزة، ذكّرت بأهدافه المميزة خلال مسيرته الحافلة في الملاعب.

ونشر المنتخب البلجيكي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو للقطة التي أبهرت نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، محققا أكثر من 2.5 مليون مشاهدة.

وركض لوكاكو نحو هنري بعد تسديد الركلة، حيث قال له مازحا: "تعال يا رجل، أصحاب الأرقام القياسية لا يحتاجون لذلك، هيا يا رجل ادخل".

بدوره، عبّر دي بروين عن دهشته من مهارة الفرنسي التي ما زال يتمتع بها رغم اعتزاله، قائلا: "كنا نتدرب على تسديد الركلات الثابتة لنصف ساعة ونجحنا في تسجيل القليل، ويأتي هنري بقدمه اليسرى ليقتلنا جميعا، الرجل اعتزل منذ 10 سنوات، لقد قضى على ثقتي بنفسي".

وأعاد الحساب الرسمي لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، نشر الفيديو على موقع تويتر، أمس الاثنين، وكتب عليه مازحا: "يُظهر هنري للاعبين البلجيكيين كيف يتم تسديد الركلات الحرة، ثم يحتاج إلى أن ينقذه لوكاكو!".

وحقق المقطع في حساب بطولة يورو 2020، أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال عدة ساعات.

المصدر : وكالة سند

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