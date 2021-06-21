هولندا بالعلامة الكاملة والنمسا بجدارة يتأهلان لثمن نهائي يورو 2020

أنهى المنتخب الهولندي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، بالفوز على منتخب مقدونيا الشمالية 3-صفر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالبطولة.

وسجل المنتخب الهولندي الهدف الأول عن طريق ممفيس ديباي، في حين تكفل جورجينو فينالدوم قائد الفريق بتسجيل الهدفين (51 و58).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضا منتخبي النمسا وأوكرانيا.

على الجانب الآخر، أنهى منتخب مقدونيا الشمالية مشواره في البطولة باحتلال المركز الرابع والأخير في المجموعة من دون رصيد.

وكان المنتخب الهولندي ضمن تأهله في وقت سابق لدور 16، حيث سيواجه صاحب المركز الثالث في أحد المجموعات الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

النمسا هزمت أوكرانيا بهدف نظيف ورافقت منتخب هولندا لثمن النهائي (رويترز)

وفي المجموعة نفسها، رافق منتخب النمسا منتخب "الطواحين" إلى ثمن النهائي البطولة القارية، بفوزه على نظيره الأوكراني بهدف نظيف.

ويدين المنتخب النمساوي بالفضل في هذا الفوز لكريستوف بومغارتنر لاعب وسط هوفنهايم الألماني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 21.

واحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وحل منتخب أوكرانيا في المركز الثالث بـ3 نقاط.